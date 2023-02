Desempeño del zaguero central ha dejado un buen sabor de boca a toda la parcialidad azul quienes ya no cuestionan tanto su pasado en Macul.

Tras el sufrido triunfo ante Magallanes, Universidad de Chile llegó a seis puntos en la tabla de posiciones y es por eso que al menos, le permitirá trabajar de buena manera esta semana para pensar en el duelo ante O'Higgins en Rancagua.

No obstante, una de las situaciones que más preocupa en el mundo azul, es el desempeño de los refuerzos que llegaron para esta temporada, quienes no han podido brillar en el arranque del certamen y no han respondido al cartel que explican los motivos por el cual son parte del plantel para este 2023.

Uno es la excepción y es Matías Zaldivia. El defensor ha dejado una muy grata impresión y se ha llevado todos los elogios dentro de un equipo que todavía no logra cautivar mayormente, pero el ex Colo Colo sí ha estado a la altura de las circunstancias.

Sumar a eso, que desde luego la llegada del cabezón a la U estuvo inmersa en una serie de comentarios de quienes rechazaban su paso por la escuadra de Macul y por todo lo que hizo mientras defendió la camiseta blanca, pero eso ha cambiado poco a poco. Es tanto el buen desempeño, que la opinión pública ya valora su cometido. El comentarista Héctor Awad en diálogo con Bolavip, destacó al ex Chacarita.

"Zaldivia nos tapó la boca a todos, es un profesional 101%. Muchos le dicen cosas, pero reconocen que es la única contratación que ha dado resultado hasta el momento", fueron las primeras impresiones del calvo comunicador.

En relación a lo que viene en unas semanas más y que es enfrentar a Colo Colo en el Estadio Monumental, Awad cree ciegamente en el futbolista y que tendrá la gallardía necesaria para defender con altura la camiseta de la U.

Awad está feliz con las actuaciones de Matías Zaldivia (Agencia Uno)

"Creo que tiene los cojones para enfrentar a Colo Colo y lo va a hacer con todas las ganas y con todas fuerzas. Curiosamente, el de Colo Colo es el más protagonista, el más referente, el otro día defendió a un pelotero que un árbitro lo retó y le grita a los compañeros", lo alabó el comentarista de La Magia Azul.

Finalmente, se refirió a esa misma temática y que pese a lo resistido, Zaldivia se haya convertido en pieza importante en el plantel. "Es increíble que un jugador de la contra se transforme, entre todo el lote que tienen la U, en un referente, eso es extraño. Eso habla de las capacidades del argentino - chileno. Para mi, es la única contratación que ha funcionado", cerró Awad.