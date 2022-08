El ex volante y ex técnico de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda no escondió la tristeza que le produce el actual momento de la U. Pide que todos los entes relacionados a los azules puedan reunirse y clama por más apoyo a los jugadores para que superen este difícil momento deportivo.

Universidad de Chile está en crisis y pareciera que las soluciones no se encontrarán de manera tan fácil. Deportivamente el equipo no encuentra la senda de los triunfos y se complica con los lugares de abajo en la tabla, mientras que la hinchada ya comienza a perder la paciencia.



Y desde luego, este momento trastoca a toda la familia azul, a quienes jugaron en el club en algún momento o que ven a la institución como algo importante en sus vidas. En esa línea está Víctor Hugo Castañeda. El ex mediocampista conversó con el programa Círculo Central y no escondió su desazón por el actual momento de los universitarios. "Una pena terrible, una serie de sentimientos, el más grande es de tristeza. Creo que si se hubiesen entrenado para hacer las cosas mal, no la harían tan malo como las están haciendo", señaló apuntando de entrada sus dardos a la dirigencia.

Sobre si estarían dispuestos a apoyar al club si se lo pidiesen, VHC no dudó en enfatizar que "A cualquiera de los referentes que le preguntes, todos estaríamos dispuestos y no se si tengamos la solución, porque en algún momento creo que se nos utilizó, en uno u otro puesto el caso nuestro y luego el caso Goldberg y Vargas donde los llevaron y no les permitieron tomar todas las decisiones que quisieron tomar por el bien de la U", dando cuenta que cuando estuvo en el CDA, no la pasó muy bien.

Siguiendo en esa misma línea, el ex seleccionado nacional cree que de todas maneras, en Azul Azul las viejas glorias no tienen mucha cabida. "Es cosa de ver, sacaron al Pato Mardones, sacaron a Mariano (Puyol), al Lulo (Socías) también de estar presente tampoco está. Cuando tú tienes un problema en tu auto lo llevas al mecánico, no al contador y los problemas de la U los está resolviendo el contador".

Consultado sobre si la Universidad de Chile debiese actuar por el momento que vive el club, Castañeda sostuvo que "yo creo que la Universidad debe tener uno que otro problema más grave que el club de fútbol, pero claramente aquí creo que la casa de estudios es la primera que debe tomar las riendas si es que le interesa participar y lo otro es la Corfuch que debe empezar a moverse, hacer ruido. La U se tiene que enfocar en mantener la categoría, ahí enfocar sus esfuerzos en ganar partidos y los que tienen que decidir como se mejora esto, bueno, háganlo", enfatizó.

Víctor Hugo Cstañeda pide apoyar a los jugadores para salvar la categoría (Agencia Uno)

Además, hizo una crítica a los altos costos que se pagaron por algunos refuerzos "¿Los valen esos jugadores? se está armando un plantel no con políticas deportivas que sean claras y eso es lo que a los hinchas les está molestando. Todo esto no me sorprende, pero me da mucha tristeza".

ver también Sachi Escobar tenía más puntos que Diego López en seis partidos

Finalmente, entregó una gran reflexión sobre la relación Regencia con parte deportiva. "No es tan difícil decir nosotros somos los accionistas de la U y queremos hacer negocios con la U y es válido si las sociedades anónimas son para hacer negocios pero hagan buenos negocios, piénsenlo bien. Pero no dejen de lado la esencia, esto más que nunca es Azul Azul, no es la U. Los valores, los principios, lo que te enseñaban desde que llegaste a la U, desde el más humilde hasta el más importante de los jugadores o de los funcionarios de la U sabían cuáles eran los principios, los valores de la U, de esa mística que se generaba la U hoy día ya no está. Los muchachos que están jugando hoy en día necesitan el apoyo de todos, porque no importa de donde vengan. Si vienen de Huachipato de donde sea, porque necesita salir la U de ahí, no los presionemos más. Creo que todos los que estamos ligados sentimentalmente a la U debemos hacer fuerza para salir desde donde está", cerró un apenado Víctor Hugo.