A Waldemar Méndez no le gustó lo que hizo Leandro Fernández ante Unión La Calera y pide una "sanción ejemplificadora".

Universidad de Chile solamente pudo rescatar un punto ante Unión La Calera, pero una jugada del delantero argentino Leandro Fernández se hizo viral en redes sociales en las últimas horas generando un gran rechazo por parte de los internautas.

Y es que en los minutos finales del encuentro, el mal comportamiento de los hinchas del Romántico Viajero se hizo presente y el lanzamiento de una moneda por parte de los simpatizantes del Bulla al guardameta Omar Carabalí llamó la atención de los televidentes. Fue ahí que el refuerzo azul recogió uno de los proyectiles para guardarlo dentro de su media de fútbol.

Fernández está en el ojo del huracán por la polémica acción | Foto: Agencia Uno

Waldemar Méndez, panelista de Futuro Fútbol Club, se refirió a este polémico tema y fue tajante acerca de una sanción al jugador.

"Es totalmente condenable lo de Leandro Fernández porque es tratar de encubrir algo y siendo poco honesto con su colega que estaba en el piso, protegiendo a delincuentes que son los que agreden con una moneda o puede ser una piedra o cualquier otra cosa", partió diciendo el ex guardameta.

En la misma línea, el ex panelista de ESPN Chile destacó que "esto debería ser sancionable para que sea ejemplificador. Yo lamento porque el jugador no lo piensa tanto en ese momento y es una acción más intuitiva más cerca al barrio, pero no por eso lo justifico".

"Hoy en día con todas las cámaras que hay, con todas las exposiciones que hay, que algo así pase desapercibido, me parece que es indispensable", remató.