Universidad de Chile entró en un complejo momento dentro de lo que es esta temporada, en el que los ‘Azules’ han ido cediendo terreno en su diferencia con sus rivales por la cima del Campeonato Nacional debido a la falta de victorias en estos últimos duelos.

Por esto, el reconocido relator, Alejandro Lorca tocó el tema en el programa de Youtube ‘MediaPunta‘ sobre el poco protagonismo que ha tenido Lucas Assadi dentro del equipo, en la que indica que ha sorprendido por los escasos minutos que ha visto en la temporada.

“Lo de Assadi a mí me sorprende, porque de verdad no sé por dónde va la mano, a mí gustándome mucho como juega Lucas Assadi, es un distinto, un jugador que te aporta elementos que no da ningún otro jugador en la U”, comenzó señalando Lorca.

Manteniéndose en aquello, el abogado de profesión hace una puntualización a que algo dentro de Lucas Assadi debe mejorar para que pueda tener más protagonismo en el equipo.

Assadi no ha podido consolidarse en la U | Foto: Photosport

“Algo sucede con él y no solo ahora con Álvarez, algo sucede con él en la Universidad de Chile, no fue titular con Pellegrino en gran parte de su período, la pasó mal, en la selección sub 20 tampoco jugó con distintos técnicos. Pienso que hay algo en él, en su juego, que él tendría que modificar”, especificó.

Finalmente, Lorca manifiesta toda su fe por Lucas Assadi dentro de la Universidad de Chile, en la que indica que si él fuera el DT de los ‘Azules’, el ’10’ de la U sería titular sin duda alguna.

“A mí dámelo siempre, si yo fuera técnico de la Universidad de Chile, yo lo colocaría siempre de titular”, cerró.