Durante varios años el tema del estadio propio para la Universidad de Chile se transformado en algo de suma importancia, tanto así que los azules han tenido que deambular por el Estadio Nacional y varios recintos de nuestros país desde sus inicios en el fútbol.

La construcción del recinto deportivo se ha transformado en el gran sueño de los hinchas y los diversos dirigentes del Romántico Viajero, pero lo cierto es que varios factores han ido derrumbando este sueño a lo largo de los años.

Algunas de las maquetas presentadas por dirigentes azules | FOTO: Archivo

Sin embargo, durante las últimas horas, la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse volvió a abrir las puertas para que esta instalación sea llevada a cabo en su comuna, así lo hizo saber en una transmisión comunal en Facebook junto a Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo de la U.

“Un recinto deportivo, al nivel que lo quiere construir la U, a nivel europeo… Son construcciones modernas, de infraestructura deportiva con energía renovable, me imagino no solamente la cancha y los partidos dos veces al mes, imagino un complejo deportivo”, comenzó diciendo.

Agregando que “acá en la comuna se practican muchas disciplinas. Si pienso en un recinto deportivo, pienso en un lugar que genera posibilidades de desarrollo, un lugar que genere empleo”.

“Tenemos que mejorar la táctica urbana, el control policial y anticiparnos los días de partidos, para que los vecinos no se vean afectados. Hay que mejorar el control para el comportamiento, no relegar a los grandes recintos deportivos a la periferia de la ciudad”, complementó.

Por último, la edil de la comuna del sector surponiente de la ciudad de Santiago dejó en claro que “no hay nada concreto, para que los vecinos no se asusten. No lo decidimos nosotros, lo decide Serviu, pero siempre voy a abogar, si se da, para que sea en un lugar que no afecte a los vecinos”.

