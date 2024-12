Universidad de Chile está en la búsqueda de un goleador para 2025. El cuadro azul baraja distintas alternativas en el mercado de fichajes, lo que fue analizado por Alejandro Lorca.

Para el reconocido relator deportivo, hay una opción que le debería sacar ventaja al principal candidato, Octavio Rivero. ¿Por quién se la jugó? En conversación con BOLAVIP CHILE, entregó a su candidato.

“A mí Rivero no me desagrada, pero no es para mí el jugador que uno espera, por distintas situaciones, fundamentalmente una mezcla entre la edad por una parte y sus características futbolísticas”, comenzó señalando.

Tras ello, entregó el nombre de su alternativa favorita. “A mí me gustaría más un Tucu Contreras, si yo tuviera que optar. Dentro de las opciones que se ha visto, creo que es más del juego de la U”, lanzó.

A su vez, Lorca entregó otro punto a favor de jugador que pertenece a los registros de Deportes Antofagasta. ¿Cuál? Hay que sacar menos plata de la billetera azul.

“Creo que andaría mejor, es más joven y entiendo que está económicamente más a la mano que Octavio Rivero”, comentó.

Alejandro Lorca quiere ver a Rodrigo Contreras en Universidad de Chile. Lo pidió para este mercado de fichajes.

El principal candidato de Universidad de Chile

Sin embargo, el relator de TNT Sports no escondió la realidad. Para él, Rivero saca ventaja en la lucha por ser el nuevo delantero de los azules para disputar la Copa Libertadores.

Yo no lo encuentro un mal jugador que llega bien y que le vaya el descueve, pero a la hora de hacer las comparaciones, a mí me gusta más el Tucu Contreras”, reflexionó.