No lo deja de pedir

El nuevo centrodelantero es el gran dolor de cabeza de Universidad de Chile, luego que aún no pueden cerrar a quien será el encargado de anotar los goles de cara a la temporada 2025, en el equipo que dirige Gustavo Álvarez.

En ese sentido, el nombre del uruguayo Octavio Rivero es la prioridad para la dirigencia azul, pese a los cuestionamientos de algunos ligado al pueblo azul. Un poco más atrás, asoma Rodrigo Contreras.

Fue el comentarista Héctor Tito Awad, quien alzó la voz y dijo que no quiere tener en la U al charrúa, actual jugador de Barcelona de Guayaquil. “Siempre lo he dicho, algunos se han reído y es feo lo que digo de Rivero, porque quizás viene y me tapa la boca, pero yo prefiero al Tucu Contreras”, afirmó el periodista en diálogo con BOLAVIP CHILE.

Sin embargo, volvió a dar a conocer a quién quiere tener en los universitarios y como lo ha gritado a los cuatro vientos, es Joaquín Larrivey a quien desea de vuelta. “De primer reserva (del Tucu) yo quiero a Larrivey, aunque tenga 40 años. La U le debe mucho a él como para que él se pueda dar el gustito de cerrar su carrera en la U”, apuntó el hombre de La Magia Azul.

Tito Awad: “No te puedes reforzar sin gastar”

Ya hablando de dinero y de la forma de negociar de la dirigencia laica, el comunicador aseveró que “La diferencia por Rivero son 250 mil dólares, lo mismo que Contreras. No se puede pretender reforzar a un plantel con cero peso“, enfatizó el comentarista.

En el cierre, lamentó que las promesas que se hicieron en su momento, no se estén llevando a cabo. “La U iba a reforzarse para Copa Libertadores, prometieron traer una o dos figuras y por lo que veo, ni Rivero ni Contreras son grandes figuras. Gastemos un poquito”, concluyó Awad.

Awad quiere al Tucu Contreras (Photosport)

¿Cuándo jugará la U la Copa de Verano 2025?

Universidad de Chile debutará el día domingo 5 de enero ante Coquimbo Unido, mientras que el sábado 11 del mismo mes, su rival será Godoy Cruz de Argentina. Todos los partidos, serán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.