El Campeonato Nacional 2024 está al rojo vivo tras 20 fechas disputadas, en donde Universidad de Chile es el único y exclusivo líder que tiene la competición, seguido muy de cerca por Colo Colo y Universidad Católica, sus archirrivales.

El conjunto azul viene de una tremenda goleada frente a O’Higgins de Rancagua, club al cual no tuvieron ningún tipo de problema en superar y lo hicieron por un cómodo y contundente 4-0 con ‘Chorri’ Palacios como figura.

El que celebró el renacer de la U en el torneo fue Alejandro Lorca, reconocido y querido relator de TNT Sports. En diálogo con Bolavip Chile, Lorca asegura que la U “Recuperó buena parte del funcionamiento, recuperó a Leandro Fernández que venía de partidos muy malos y no solo en lo futbolístico, proyectaba una sensación de estar ajeno al juego de la U”, dijo.

Lorca cree que Fernández puede ser importante en la recta final de la U. | Foto: Photosport

Sobre el mismo Fernández, Lorca cree que puede ser determinante en la recta final del torneo para la U: “Asistió, definió bien, fue generoso, me gustó su partido. En la medida que exhiba eso, va a ser muy importante en la U y sobre todo en un área sensible, porque a la U le falta un goleador”, sumó.

Por otro lado, el relator no se nubla con los goles de Chorri: “No me obnubilo con lo que hizo Palacios, porque si ves con detenimiento concretó 2 goles, pero se perdió como 4 claros. Resulta que no todos los partidos se van a dar como el de ayer donde llega 10 veces y anota 4 goles. Con otros equipos tienes una o dos por partido y se acaba la historia”, cerró.

Lo cierto es que la U es más puntero que nunca del Campeonato Nacional 2024 el próximo viernes tiene un nuevo desafío cuando tenga que recibir a Cobreloa en el Estadio Nacional por la Fecha 21.

Universidad de Chile ostenta 40 unidades, 4 más que Colo Colo (que tiene un partido pendiente ante Huachipato por la Fecha 18) y 5 más que la UC, quienes ayer cayeron ante Audax Italiano en Rancagua.