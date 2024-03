Universidad de Chile tendrá dos importantes compromisos en los próximos días. La U recibirá a Colo Colo por la tercera fecha del Campeonato Femenino 2024 este domingo a las 11:00 en el estadio Municipal de La Pintana y jugará ante Cobresal el lunes a las 19:00 en el Estadio Nacional, en compromiso pendiente por la primera jornada del Campeonato Nacional de fútbol masculino.

Sin embargo, durante la tarde todo era incertidumbre para los hinchas Azules que quieren asistir a estos encuentros, pues aún no se ponían a disposición las entradas. La U explicó que aún no podían poner a la venta los tickets debido a que la Delegación Presidencial no les entregaba una resolución oficial sobre los encuentros.

“Informamos que, de cara a nuestros partidos de este domingo ante Colo Colo femenino (Estadio Municipal de La Pintana) y del lunes, frente a Cobresal (Estadio Nacional), aún no podemos iniciar la etapa de canje y venta de entradas, debido a que no hemos recibido la resolución oficial de parte de la Delegación Presidencial”, informaron a través de redes sociales.

De hecho, los Azules lamentaron los inconvenientes que generó la demora en la resolución: “Nuestra reunión con las autoridades fue el lunes y desde el martes estamos esperando la confirmación formal. Lamentamos los inconvenientes que esta demora les genera a nuestr@s hinchas y esperamos tener pronto novedades para abrir el proceso”.

Universidad de Chile avisó que aún no podía poner a la venta las entradas.

Sin embargo, las buenas noticias llegaron con el correr de la tarde del jueves, pues Universidad de Chile recibió la comunicación y la autorización para un aforo de 40 mil personas para el encuentro ante Cobresal en el Estadio Nacional, por lo que pudieron poner a la venta los tickets. El canje de entradas y la preventa comenzará este jueves a las 20:00. En tanto, la venta general iniciará el viernes a las 12:00.

Por su parte, aún falta que se pongan a disposición los tickets para el compromiso de la U ante Colo Colo en el Superclásico femenino.