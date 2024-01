Luciano Pons se transformó en el sexto fichaje de Universidad de Chile para la temporada 2024. El delantero apuró su salida de Independiente Medellín y este martes firmó su llegada al Romántico Viajero.

“Era el momento de dar el salto a un equipo tan grande como la U. La meta es tener un gran año y aportar al equipo con muchos goles”, expresó el goleador de 33 años al sitio oficial de la U.

Luciano Pons será el 9 de Gustavo Álvarez

En su último club, Pons disputó 123 partidos, de los cuales marcó 34 goles y 12 asistencias. Argumento más que suficiente para que Gustavo Álvarez exigiera su llegada tras la caída de Rodrigo Holgado.

Bichi Borghi aplaude a Luciano Pons

Pero la llegada del goleador a la U llamó la atención ya que fue aplaudida por un referente de Colo Colo. Así lo confesó Claudio Borghi quien no guardó elogios sobre Luciano Pons.

“Es muy buen refuerzo. Es un chico que tiene una carrera grande en Argentina. Va andar muy bien. Es un jugador de área, rápido y con buen juego colectivo”, expresó en Todos Somos Técnicos.

Pero el Bichi hasta lo comparó con un ex jugador azul y que fue pedido en este mercado de pases. Al punto que recalcó que su faceta es mucho mejor. “Me recuerda a Larrivey, pero con otra velocidad. No es lento ni pesado. Puede jugar solo adelante”, sentenció.