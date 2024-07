Tras el empate ante Cobresal en el norte, Universidad de Chile perdió el liderato del Campeonato Nacional de Primera División en manos de Coquimbo Unido, justo, cuando arranca la segunda rueda del certamen.

Y analizar el tres a tres ante el cuadro minero, puede tener muchas aristas, pero sin duda que hay preocupación entre los especialistas. Uno de ellos, fue el relator Alejandro Lorca, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE, sostuvo que un equipo que busca el título, no puede ir ganando y que le empaten el duelo.

“Terrible. Un equipo que tiene aspiraciones de ser campeón como dice Álvarez, no puede ir arriba tres a uno, con opciones de poder liquidarlo y en cuatro minutos se te derrumba todo, con dos goles de pelota detenida con errores brutales. Un partido ingrato”, dijo Lorca.

La voz de TNT Sports, ahondó en ese problema y señala que este equipo azul, no tiene mucha madurez. “Esto deja de manifiesto cómo el equipo no tiene la solidez ni madurez suficiente, porque no es la primera vez que le empatan viniendo desde atrás. Deja la sensación que se pone en ventaja y no son capaces de sostener el resultado”, afirmó.

Alejandro Lorca aniquila a Luciano Pons

Sobre a qué jugadores resalta, el comunicador comentó que “destaco a Sepúlveda. Hace rato que el Tucu está haciendo bien la función de salir en zona mixta, rematar al arco y otras más. Zaldivia, fuera del infortunio, también, pero no mucho más y algo Leandro Fernández”, manifestó.

Finalmente, cuestionó el cambio de Cristian Palacios. “¿Por qué saca a Palacios faltando 30′ minutos de partido? Pons no la toca, no trasciende en nada. A Assadi tampoco lo hubiese sacado tan temprano y menos cuando iban tres a tres”, cerró Lorca.

Pons no vio ni una en el norte (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 28 de julio a las 17:30 horas, Universidad de Chile volverá a competir en el Campeonato Nacional de Primera División. Enfrentará a Audax Italiano en el Estadio La Portada de La Serena.