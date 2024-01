Este domingo, Universidad de Chile vivió el dulce sabor del día después de la brillante actuación ante Universidad Católica con triunfo por tres tantos a uno válido por la Copa de Verano 2024.

Y si bien los dirigidos de Gustavo Álvarez dan rápidamente vuelta la página y ya piensan en su próximo desafío, al menos hay tiempo para el relajo y festejos mesurados.

Todo comenzó tras llegar al hotel de concentración luego del entrenamiento vespertino en el Estadio La Portada de La Serena. Los jugadores rápidamente fueron ingresando al comedor dispuesto para ellos, para la cena correspondiente.

No obstante, no solo se celebró la victoria ante los cruzados, si no espacio para otro jolgorio, ¿La razón? Festejar a quienes estuvieron de cumpleaños durante el mes de enero, entre ellos Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero y Agustín Arce Meli, al menos, de quienes forman parte de la delegación viajera a la Región de Coquimbo.

Una torta llegó en horas de la tarde al recinto que sirvió para que los cumpleañeros pudiesen apagar las velitas. Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que se pudieron escuchar aplausos, gritos y mucha alegría quizás compartiendo a 24 horas de vencer a la UC.

Luego, a descansar y ya pensar en el día lunes, en la antesala del compromiso donde los azules podrían coronarse como campeones de la Copa de Verano 2024.

Tras llegar del entrenamiento, los azules cenaron y tuvieron una breve celebración cumpleañera (Captura ADN)

Gustavo Álvarez recibe una especial visita

Por si fuera poco, el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez también recibió una importante visita en el hotel de concentración. Se trató de su esposa y su pequeño hijo, quienes pudieron compartir un breve instante con el estratega azul.

¿Contra quién es el próximo partido de la U en la Copa de Verano?

El duelo que se aproxima será el encuentro final de la Copa de Verano 2024. Universidad de Chile se medirá ante Coquimbo Unido este martes 30 de enero a las 20 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los azules ganando, empatando o perdiendo por un gol se adjudicarán el singular trofeo.

¿Contra quién arranca la U el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile tendrá su estreno en el certamen de la Primera División ante Cobresal el día domingo 18 de febrero a las 18 horas, sujeto a confirmación por parte de las autoridades. El compromiso marcará el retorno de la U al Estadio Nacional.