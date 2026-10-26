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Universidad de Chile

Calculadora de optimismo y fe: así la U puede darle caza a Colo Colo a cinco fechas del final

De los dieciséis puntos de diferencia, nueve se esfumaron para Colo Colo. La U aplastó a Everton y ahora mira a siete escalones de distancia al Cacique.

¿La U logrará el remontazo?
© Photosport¿La U logrará el remontazo?

La distancia vuelve a estrecharse. Universidad de Chile aprovechó el tropiezo de Colo Colo frente a Palestino y, tras vapulear por 4-1 a Everton en el cierre de la Fecha 25, los azules recortaron a siete puntos la diferencia con su archirrival. De los dieciséis puntos de ventaja que llegaron a ostentar los albos tras el Superclásico y la posterior goleada a Audax Italiano, nueve ya se esfumaron.

El plan de cacería liderado por Fernando Gago ahora enfrentará otro duro escollo: el Clásico Universitario como visitante ante Universidad Católica. El choque del próximo domingo en el Claro Arena podría significar un nuevo recorte de puntos si Colo Colo no logra superar a Universidad de Concepción, en un duelo que se jugará el viernes por la noche en Macul.

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La U en estado de gracia tras segunda goleada consecutiva (Photosport).

La U en estado de gracia tras segunda goleada consecutiva (Photosport).

En el mejor de los escenarios para los azules, la diferencia podría reducirse a cuatro puntos si los albos caen como local ante el Campanil, y la U derrota a la UC en Las Condes. En el peor de los casos, la brecha podría estirarse nuevamente a diez unidades si el Cacique vence a los penquistas y los azules caen ante los ‘Cruzados’.

De ahí en adelante, la lucha será punto a punto, con escaso margen de error para Colo Colo si quiere evitar que la U siga descontando. En el calendario, a los albos les resta visitar a Ñublense en Chillán, afrontar dos partidos consecutivos como locales ante la UC y Deportes La Serena, y cerrar la campaña en El Salvador frente a Cobresal. Del terror.

Al elenco estudiantil tampoco le espera un camino sencillo. Después de medirse ante Católica, a la U le quedará recibir a Cobresal, afrontar dos salidas bravas ante O’Higgins y Deportes Concepción, y cerrar el torneo frente a Unión La Calera, seguramente en el Estadio Nacional.

¿Dónde podría recortar puntos la U a Colo Colo?

En teoría, los azules no pueden resignar puntos de aquí a la Fecha 30. De los quince que quedan en disputa, la U necesita ganar los quince. A partir de ahí, deberá esperar un tropiezo albo, ya sea en alguna de las visitas que le restan ante Ñublense y Cobresal o en un eventual enredo frente a una irregular Universidad Católica, que a estas alturas apunta a asegurar su boleto a la Copa Sudamericana. ¿Le alcanzará a la U para estirar la calculadora y mantener viva la ilusión?

Tabla de posiciones de la Liga de Primera

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo Colo25174451282355
2U. de Chile25146545202548
3U. Católica24133851361542
4Everton25116841311039
5Palestino2511593936338
6Limache25114104637937
7Huachipato25105103540-535
8Ñublense259883038-835
9La Serena258983942-333
10Coquimbo2595113736132
11Dep. Concepción2595112730-332
12Audax Italiano247892732-529
13O’Higgins2584132939-1028
14Cobresal2575133646-1026
15U. de Concepción2565141841-2323
16U. La Calera2556142342-1921
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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