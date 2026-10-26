Calculadora de optimismo y fe: así la U puede darle caza a Colo Colo a cinco fechas del final

De los dieciséis puntos de diferencia, nueve se esfumaron para Colo Colo. La U aplastó a Everton y ahora mira a siete escalones de distancia al Cacique.

La distancia vuelve a estrecharse. Universidad de Chile aprovechó el tropiezo de Colo Colo frente a Palestino y, tras vapulear por 4-1 a Everton en el cierre de la Fecha 25, los azules recortaron a siete puntos la diferencia con su archirrival. De los dieciséis puntos de ventaja que llegaron a ostentar los albos tras el Superclásico y la posterior goleada a Audax Italiano, nueve ya se esfumaron.

El plan de cacería liderado por Fernando Gago ahora enfrentará otro duro escollo: el Clásico Universitario como visitante ante Universidad Católica. El choque del próximo domingo en el Claro Arena podría significar un nuevo recorte de puntos si Colo Colo no logra superar a Universidad de Concepción, en un duelo que se jugará el viernes por la noche en Macul.

La U en estado de gracia tras segunda goleada consecutiva (Photosport).

En el mejor de los escenarios para los azules, la diferencia podría reducirse a cuatro puntos si los albos caen como local ante el Campanil, y la U derrota a la UC en Las Condes. En el peor de los casos, la brecha podría estirarse nuevamente a diez unidades si el Cacique vence a los penquistas y los azules caen ante los ‘Cruzados’.

De ahí en adelante, la lucha será punto a punto, con escaso margen de error para Colo Colo si quiere evitar que la U siga descontando. En el calendario, a los albos les resta visitar a Ñublense en Chillán, afrontar dos partidos consecutivos como locales ante la UC y Deportes La Serena, y cerrar la campaña en El Salvador frente a Cobresal. Del terror.

Al elenco estudiantil tampoco le espera un camino sencillo. Después de medirse ante Católica, a la U le quedará recibir a Cobresal, afrontar dos salidas bravas ante O’Higgins y Deportes Concepción, y cerrar el torneo frente a Unión La Calera, seguramente en el Estadio Nacional.

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¿Dónde podría recortar puntos la U a Colo Colo?

En teoría, los azules no pueden resignar puntos de aquí a la Fecha 30. De los quince que quedan en disputa, la U necesita ganar los quince. A partir de ahí, deberá esperar un tropiezo albo, ya sea en alguna de las visitas que le restan ante Ñublense y Cobresal o en un eventual enredo frente a una irregular Universidad Católica, que a estas alturas apunta a asegurar su boleto a la Copa Sudamericana. ¿Le alcanzará a la U para estirar la calculadora y mantener viva la ilusión?

Tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 25 17 4 4 51 28 23 55 2 U. de Chile 25 14 6 5 45 20 25 48 3 U. Católica 24 13 3 8 51 36 15 42 4 Everton 25 11 6 8 41 31 10 39 5 Palestino 25 11 5 9 39 36 3 38 6 Limache 25 11 4 10 46 37 9 37 7 Huachipato 25 10 5 10 35 40 -5 35 8 Ñublense 25 9 8 8 30 38 -8 35 9 La Serena 25 8 9 8 39 42 -3 33 10 Coquimbo 25 9 5 11 37 36 1 32 11 Dep. Concepción 25 9 5 11 27 30 -3 32 12 Audax Italiano 24 7 8 9 27 32 -5 29 13 O’Higgins 25 8 4 13 29 39 -10 28 14 Cobresal 25 7 5 13 36 46 -10 26 15 U. de Concepción 25 6 5 14 18 41 -23 23 16 U. La Calera 25 5 6 14 23 42 -19 21