Calculadora de optimismo y fe: así la U puede darle caza a Colo Colo a cinco fechas del final

La distancia vuelve a estrecharse. Universidad de Chile aprovechó el tropiezo de Colo Colo frente a Palestino y, tras vapulear por 4-1 a Everton en el cierre de la Fecha 25, los azules recortaron a siete puntos la diferencia con su archirrival. De los dieciséis puntos de ventaja que llegaron a ostentar los albos tras el Superclásico y la posterior goleada a Audax Italiano, nueve ya se esfumaron.
El plan de cacería liderado por Fernando Gago ahora enfrentará otro duro escollo: el Clásico Universitario como visitante ante Universidad Católica. El choque del próximo domingo en el Claro Arena podría significar un nuevo recorte de puntos si Colo Colo no logra superar a Universidad de Concepción, en un duelo que se jugará el viernes por la noche en Macul.
La U en estado de gracia tras segunda goleada consecutiva (Photosport).
En el mejor de los escenarios para los azules, la diferencia podría reducirse a cuatro puntos si los albos caen como local ante el Campanil, y la U derrota a la UC en Las Condes. En el peor de los casos, la brecha podría estirarse nuevamente a diez unidades si el Cacique vence a los penquistas y los azules caen ante los ‘Cruzados’.
De ahí en adelante, la lucha será punto a punto, con escaso margen de error para Colo Colo si quiere evitar que la U siga descontando. En el calendario, a los albos les resta visitar a Ñublense en Chillán, afrontar dos partidos consecutivos como locales ante la UC y Deportes La Serena, y cerrar la campaña en El Salvador frente a Cobresal. Del terror.
Al elenco estudiantil tampoco le espera un camino sencillo. Después de medirse ante Católica, a la U le quedará recibir a Cobresal, afrontar dos salidas bravas ante O’Higgins y Deportes Concepción, y cerrar el torneo frente a Unión La Calera, seguramente en el Estadio Nacional.
¿Dónde podría recortar puntos la U a Colo Colo?
En teoría, los azules no pueden resignar puntos de aquí a la Fecha 30. De los quince que quedan en disputa, la U necesita ganar los quince. A partir de ahí, deberá esperar un tropiezo albo, ya sea en alguna de las visitas que le restan ante Ñublense y Cobresal o en un eventual enredo frente a una irregular Universidad Católica, que a estas alturas apunta a asegurar su boleto a la Copa Sudamericana. ¿Le alcanzará a la U para estirar la calculadora y mantener viva la ilusión?
Tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo Colo
|25
|17
|4
|4
|51
|28
|23
|55
|2
|U. de Chile
|25
|14
|6
|5
|45
|20
|25
|48
|3
|U. Católica
|24
|13
|3
|8
|51
|36
|15
|42
|4
|Everton
|25
|11
|6
|8
|41
|31
|10
|39
|5
|Palestino
|25
|11
|5
|9
|39
|36
|3
|38
|6
|Limache
|25
|11
|4
|10
|46
|37
|9
|37
|7
|Huachipato
|25
|10
|5
|10
|35
|40
|-5
|35
|8
|Ñublense
|25
|9
|8
|8
|30
|38
|-8
|35
|9
|La Serena
|25
|8
|9
|8
|39
|42
|-3
|33
|10
|Coquimbo
|25
|9
|5
|11
|37
|36
|1
|32
|11
|Dep. Concepción
|25
|9
|5
|11
|27
|30
|-3
|32
|12
|Audax Italiano
|24
|7
|8
|9
|27
|32
|-5
|29
|13
|O’Higgins
|25
|8
|4
|13
|29
|39
|-10
|28
|14
|Cobresal
|25
|7
|5
|13
|36
|46
|-10
|26
|15
|U. de Concepción
|25
|6
|5
|14
|18
|41
|-23
|23
|16
|U. La Calera
|25
|5
|6
|14
|23
|42
|-19
|21