Campeón con la U en 1994 explica por qué no quiere al Tucu Sepúlveda de lateral izquierdo: "Es muy lento"

Desde que arrancó el Campeonato Nacional de Primera División, el técnico de Universidad de Chile Gustavo Álvarez, no había tenido una semana tan compleja como la presente.

Dos jugadores suspendidos que son Matías Zaldivia y Marcelo Morales y uno lesionado, José Ignacio Castro, precisamente el reemplazante natural de este último, lo que complica aún más la situación.

Y ya lo dio a conocer BOLAVIP CHILE, que al menos este jueves, el estratega laico optó por incluir como lateral izquierdo a Matías Tucu Sepúlveda, en algo que sería una verdadera novedad en la U.

El ex lateral azul, Cristián Castañeda tuvo reacciones a esta medida y comentó el que para él, debe ocupar ese puesto, como también los motivos por los cuales el ex Audax Italiano no puede jugar en esa zona.

“En esta ocasión, me gusta Gómez. Sepúlveda es muy lento. Juega bien a la pelota, pero tiene un cambio menos“, reveló el recordado y querido Scooby.

Castañeda: “La opción de Gómez es la….”

Dentro de lo aspectos a considerar, el ex campeón con la U en 1994 cree que el rival pondrá gente rápida por esa zona y ahí el maipucino, la puede pasar mal.

“Generalmente hay punteros rápidos en los rivales y siempre será para un lateral no tener velocidad. Hubiese preferido en esta ocasión a Gómez”, afirmó el ex mundialista en Francia 1998.

Para cerrar nuevamente con “la opción de Gómez es lo menos malo“, concluyendo así Castañeda.

Gómez, podría tener su opción, pero por ahora no sería así (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile vuelve a la competencia el lunes 13 de mayo a las 19 horas cuando visite a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.