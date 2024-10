Histórico de la U le pega a Colo Colo por la salida de Carlos Palacios de La Roja: "No es primera vez"

La salida de Carlos Palacios de La Roja no dejó indiferente a los históricos de Universidad de Chile. Uno de ellos, mundialista representando al país, le envió un duro mensaje a Colo Colo.

¿Quién fue? Cristián Castañeda. En conversación con BOLAVIP CHILE, el mítico zaguero azul recordó cuando los albos no cedieron a sus jugadores para enfrentar a Colombia en 1997.

En aquella ocasión, Chile se quedó con la victoria 4-1 sin ninguna figura de los de Macul. Para Scooby Castañeda, hay similitud con este nuevo caso: el conjunto albo está implicado. Cree que hubo presión.

“Es que no es primera vez. Te acuerdas cuando Colo Colo no quiso prestar sus jugadores para cuando jugábamos con Colombia. Entonces no es primera vez, buscan subterfugios. Y la verdad que es lamentable”, comenzó señalando.

En dicha línea, también le envió un mensaje a Ricardo Gareca: debe tener mayor potestad. Y es que en esta ocasión, el DT de Chile se vio muy feble ante la reacción del volante.

“La tiranía es el técnico, ellos mandan y ellos deciden. Si no, no existiría ese cargo, entonces parece a mi que está mal, mal, horrible. Pero bueno, hay gente que lo avala, son cosas penosas”, cerró.

Cabe destacar que Carlos Palacios no podrá jugar ante Huachipato (13/10) pero sí ante Unión La Calera (16/10). Por reglamento, debe esperar que la fecha FIFA concluya. Cerrará el 15 de octubre.

Cristián Castañeda le lanzó un duro mensaje a Colo Colo por la polémica de Carlos Palacios.

Reemplazo de Carlos Palacios

Luego de la sorpresiva salida del volante albo, Ricardo Gareca nominó a César Pérez. El volante de Defensa y Justicia se sumó a la concentración chilena para enfrentar a Colombia.

Dicho compromiso de Chile se disputará el martes 15 de octubre. Será desde las 17:30 horas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Válido por la décima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de 2026.