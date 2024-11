Histórico de Universidad de Chile pone la pelota al piso: "Perdimos el título por no tener un delantero de categoría"

Universidad de Chile dejó escapar la posibilidad de una final soñada ante Colo Colo al no poder vencer a Everton y desaprovechar el empate albo ante Deportes Copiapó.

De todos modos el partido quedó marcado por el gol de Leandro Fernández que significaba el 2-1 para la U, pero que terminó siendo anulado por el árbitro Francisco Gilabert, luego de revisar el VAR.

BOLAVIP conversa con Cristián Castañeda el que se queja del arbitraje, pero apunta a otro factor que desencadenó la tragedia azul. “No había cobrado foul, luego el procedimiento fue lento, cosas que pasan, pero creo que la U no pierde el Campeonato no por ese error del árbitro, lo pierde por no tener un centrodelantero de categoría” , disparó.

Agregando que “la U debe tener un goleador, a mi me carga hablar mal de los jugadores, pero como te vas a perder un gol debajo del arco y lo de Pons, con el arquero en el suelo la eleva”.

En esa misma línea el Scooby cree que “esto pasó todo el año, nos faltó un 9 bueno, que asocie, que pueda tirar una pared, estos son los pecados que costaron el título, su incapacidad en el área hace que la U pierda muchos puntos”.

Cristián Castañeda apunta a la gran falencia de la U.

Sobre la controvertida jugada de Marcelo Morales, el campeón con la U en 1994 vuelve a repetir que “para mi no es foul, es un roce, son apreciaciones y lo malo es que lo anuló, si ya no lo había cobrado debió pasar, insisto que el procedimiento fue malo e incrementa la polémica”.

Cristián Castañeda molesto con Jorge Almirón

El ex lateral derecho de Universidad de Chile se mostró indignado por las declaraciones de Jorge Almirón burlándose por el empate de la U.

“Están acostumbrados, Colo Colo lamentablemente siempre se han creído con el derecho a burlarse, habla mal de Almirón, hay que saber ganar, ser crack en todos lados, cuando en Boca perdió la Libertadores no creo que le haya gustado que que burlen de él”, cerró.