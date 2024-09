El ex mandamás de la Universidad de Chile expresó su nuevo deseo por el club de sus amores

Carlos Heller y su nuevo gran deseo con la Universidad de Chile: "Algún día me gustaría..."

El ex presidente de Azul Azul, Carlos Heller, ha hecho noticias en las últimas horas y todo esto debido a lo que fue su extendida nota con el medio ‘Sabes Deportes’, en la que sin duda su principal tema fue sobre el equipo de sus amores: la Universidad de Chile.

Heller hoy en día se encuentra alejado del ruido futbolístico, pero dentro del diálogo con el medio citado dejó la puerta más que abierta para volver más temprano que tarde al mundo del fútbol.

“El fútbol me sigue gustando mucho, me encantaría volver en algún minuto. Por ahí me han pedido que tome Iberia nuevamente, que está pasando por un muy mal momento aquí en Los Ángeles”

“Iberia, hasta hoy, está día a punto de descender a la Tercera B, que sería muy penoso. En una de esas me verán por ahí otra vez en el fútbol nuevamente”., expresó.

Ante esta posibilidad de volver al fútbol, el ex presidente de la U recordó lo que fue su extenso ciclo de cinco años en la Universidad de Chile, en la que con mucha emoción habló sobre ello, en la que vivió duros momentos dentro del club.

Heller recordó su paso por la U | Foto: Photosport

“Conmigo en el 2017 fue la última vez que fuimos campeones con Guillermo Hoyos. Nostalgia me baja todos los fines de semana cuando juega la U. La verdad para ser sincero no he vuelto nunca más al estadio desde que renuncié aquí en Concepción, pero siento nostalgia cuando lo sigo por televisión”, apuntó.

Finalmente, Heller indicó que el cariño por la Universidad de Chile lo mantiene más latente que nunca y dejó en claro que le gustaría prontamente volver a estar dentro del club.

“Algún día me gustaría volver a ver a la Universidad de Chile y pronto voy a volver al estadio”, cerró.