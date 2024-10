Charles Aránguiz desmiente a Ricardo Gareca tras anotarle a la UC: "Yo no hablé con él, no me metan a mi en eso..."

Universidad de Chile venció por 2 a 1 a Universidad Católica en la jornada 28 del Campeonato Nacional 2024. El cuadro laico partió cayendo en Santa Laura con el histórico gol de Fernando Zampedri, sin embargo, los azules se repusieron de aquello y dieron vuelta el marcador con goles de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

Si bien el “Romántico Viajero” se veía muy deslucido en los primero 45′, desde la hora de juego comenzó a reponerse y a mostrar mejores pasajes en la zona del ataque.

Tras un cabezazo del Chorri Palacios que se estrelló en el travesaño del Zanahoria Pérez, Charles Aránguiz en segunda instancia logró batir al meta “Cruzado” y emparejar las acciones.

Luego la locura de los azules se desató con el tanto también de cabeza de Matías Zaldivia, quien a los 80′ le devolvió el arma al cuerpo a la U y los dejó nuevamente en la cima del torneo, a la espera de lo que haga Colo Colo este domingo frente a Palestino.

Charles Aránguiz se desmarca de los dichos de Ricardo Gareca

Charles Aránguiz ha demostrado estar más que vigente con la camiseta de la U. Sin embargo, Ricardo Gareca insiste en buscar un recambio en La Roja que, hasta ahora, no ha funcionado.

Si bien muchos bancaron la decisión del “Tigre” en sus inicios, hoy muchos han revocado de esa decisión y se han inclinado por el regreso de los históricos, donde Charles, asoma como uno de los más destacados.

El propio DT de la Selección Chilena dijo, y ha dicho en varias oportunidades, que hubo jugadores que no respondieron a su llamado. Se especuló que fue el “Príncipe” quien no le contestó el teléfono, aunque Charles lo descartó.

Charles Aránguiz desmintió tajantemente a Ricardo Gareca

Gareca también dijo que el propio exvolante y capitán del Bayer Leverkusen argumentó (en su llegada como DT de Chile) haber tenido cosas que resolver, sin ahondar mucho en aquello.

Tras todo esto, el propio Charles Aránguiz habló tras el triunfazo de Universidad de Chile sobre Católica. El “Príncipe” dijo tajantemente: “Yo no hablé no con él, sino con su círculo, pero hace seis meses”.

Al cierre, no dudó en afirmar: “Si alguien no contestó en este momento no me metan a mi en eso, no he tenido más comunicación con él”.