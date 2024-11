El ex jugador siente que es un proceso ya gastado y más allá de lo que ocurra este martes, el ex DT de Perú se tiene que ir.

La situación de la selección chilena es compleja, dura. El equipo con Ricardo Gareca al mando no sabe de triunfos en las clasificatorias sudamericanas y se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones.

Un panorama desalentador para La Roja y por cierto, las críticas caen con todo hacia el Tigre, por los resultados que ha obtenido y muchos auguran el final de su gestión al mando del equipo nacional.

Uno al menos que ya pide un gesto de parte del entrenador argentino es Patricio Yáñez, quien más allá de lo que ocurra en el duelo ante Venezuela, Gareca debe considerar dejar de ser el estratega de Chile.

“Independiente del resultado, el paso al costado debiera tenerlo el técnico de La Roja”, enfatizó el ex jugador en el programa Deportes en Agricultura.

Yáñez: “No se conectó con el grupo de jugadores”

Continuando con su postura, el comentarista añadió que “yo se que detrás de esto hay una situación económica importante, fuerte y todos trabajamos por lucas. Pero, llega a un acuerdo, negocia, porque esto ya no se sostiene más”, dijo el Pato de manera categórica.

Fue ahí el instante, donde involucró a los jugadores, quienes son los principales confundidos de lo que hace el DT. “Son demasiados los cruces de situaciones. Si para nosotros es decepcionante, imagínate para los jugadores que también analizan y tienen su mirada de técnico, qué es lo que está sintiendo dentro de la cancha”, manifestó.

Finalmente, auguró una mala proyección para los chilenos, señalando que al mundial no se clasificarán. “Es un técnico que no se conecta con este grupo de jugadores, que lamentablemente no pudo y pase lo que sea mañana, este equipo no va a ir al mundial y será por la salud mental de todos”, cerró Yáñez.

¿Cuándo juega la U?

Este miércoles 20 de noviembre a las 7 de la tarde, Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar a Ñublense en la gran final de la Copa Chile Coca Cola sin Azúcar 2024.