Mauricio Pellegrino no podrá dirigir en la Universidad de Chile ante Curicó Unido este lunes a las 20:00 en el estadio Santa Laura por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2023. El entrenador argentino fue sancionado por la demora de Cristóbal Campos en el compromiso frente a Magallanes.

El propio DT explicó que el golero tardó porque tuvo que ir el baño. Claudio Borghi encuentra nsólito que el DT tenga que pagar los platos rotos por este tipo de situaciones.

“Yo veo una estupidez, porque si hay algo que tiene Pellegrino es su educación en la banca de suplentes. No protesta, no levanta los brazos, no hace nada y te expulsan -voy a usar un término coloquial- porque un hue… llega tarde”, dice el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Porque un hue.. llega tarde te suspenden a ti, lo encuentro una locura, te están coartando la libertad de trabajo, no puedes trabajar. Si tú no estás y pierdes, te echan a ti, no echan al jugador”, añade el campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986.

Borghi no comprende la sanción de ver el encuentro en la tribuna. “Esto lo encuentro una estupidez tremenda, creo que hay otras forma de castigar. Debe ser el único puesto que dicen ‘¿Sabes qué? Presentate a trabajar, pero no tienes ninguna posibilidad de hacerlo. Es como que acá nos citen y te dicen ‘gordo te sientas, pero no puedes hablar'”.

Claudio Borghi entrega su solución al problema

Claudio Borghi propone multas económicas para los atrasos. “Les voy a dar la solución y van a recaudar. El árbitro aparte de las tarjetas que tiene para amonestar o echar a los jugadores, debería tener cuatro tarjetas más. Entonces de acuerdo a los minutos… llegó dos minutos tarde a la cancha, saco una tarjeta y dos millones de pesos en multa, llegó tres minutos, tres millones, hasta cinco millones”.

Mauricio Pellegrino no podrá dirigir en la Universidad de Chile ante Curicó Unido (Foto: Photosport)

“Esto de que el técnico, el mayor responsable de lo que pasa en cancha, no pueda estarlo. Los únicos compadres que están domingo a domingo con su puesto en vilo son los entrenadores. Porque incluso los árbitros se equivocan, los suspenden, pero vuelven inmediatamente. Lo encuentro una locura. Ahora, si es irrespetuoso, si insulta, si escupe al cuarto, lo entiendo, pero este tipo no tiene nada de eso”, remata el entrenador.