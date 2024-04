El ex entrenador le puso una importante tarea a la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez para este 2024

Universidad de Chile goza de un positivo inicio de temporada, en el que el conjunto que hoy comanda el estratega Gustavo Álvarez se mantiene líder e invicto del torneo nacional, posicionándose como un firme candidato al título.

Sobre esto, el ex entrenador, Claudio Borghi comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports de la gran prueba con la que Universidad de Chile deberá lidiar en esta temporada y la cuál es tratar de saber convivir con el liderato hasta el fin del torneo.

“La U tiene que acostumbrarse a una situación, que es mantener la punta, cuando tu eres punteros y vas ganando, los equipos más allá de que seas la U, te miran de una forma diferente”, partió indicando Borghi.

Siguiendo en aquello, el ‘Bichi’ pone las alarmas en los ‘Azules’ y le manifiesta que para ser campeones, el poder hacerse firme como locales es algo clave y en los últimos dos encuentros en el Estadio Nacional, se ha visto bastante complicado en dichos partidos ante Cobresal y Coquimbo Unido.

La U no ha podido triunfar en sus últimos dos duelos de local | Foto: Photosport

“Si bien (ante Coquimbo) sumaron un punto más, son de esos puntos que de local tú no puedes perder. Mi pregunta ahora es, si la U juega mejor de local o de visita”, declaró.

Finalmente, Borghi hizo un largo análisis a lo que es el sistema táctico de la Universidad de Chile, en la que deja un importante punto a mejorar dentro del mediocampo azul, la cuál para su punto de vista, ha sido uno de los sectores que aún está al debe para tener un mejor rendimiento general del equipo.

“No tiene muchas más variantes, si tienes dos laterales como ellos (Hormazábal y Morales) lo ideal es la línea de tres, pero la idea y acá me puedo echar gente en contra, pero cuándo tienes una línea de tres, tienes que tener dos mediocampistas parecido en el despliegue, porque sino lo hace todo uno y el jugador no sale, obliga a la línea de tres quedar muy apartada de lo que es la delantera, si salen, tú puedes salir hasta el mediocampo y la U no tiene esa costumbre de salir hasta el mediocampo cuándo está atacando, entonces el equipo se empieza a partir”, concluyó.