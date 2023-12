Universidad de Chile hizo noticia en las últimas horas tras anunciar de manera oficial a su nuevo entrenador, siendo este el argentino Gustavo Álvarez, quien será el estratega de los ‘Azules’ para la temporada 2024.

Ya pensando en el próximo año, sin duda que uno de los grandes deseos que tiene el hincha de la U, aparte de volver a pelear por cosas importantes, es poder contar con una mejor versión del volante Lucas Assadi, de quien se espera mucho más de lo que entregó en el 2023.

Sobre este tema, el ex entrenador y hoy panelista, Claudio Borghi habló en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports sobre el talentoso volante del ‘Romántico Viajero’ en la que le pone importante trabajo al jugador para el 2024.

“Me encanta Assadi, en mi equipo jugaría siempre, pero no le van armar un equipo para Assadi, eso ya no se hace más”, explicó el hoy panelista.

Finalmente, Borghi asegura que ningún jugador del equipo tendrá la camiseta asegurada para la temporada próxima y que tanto Lucas Assadi, como sus otros compañeros, deberán luchar por un cupo dentro del once estelar de la U.

“Assadi se la tendrá que jugar y ganarse la posibilidad de poder ser titular”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Assadi en el 2023?

El volante de 19 años disputó 29 partidos con la Universidad de Chile en esta temporada, en el que aportó con 4 goles.