Universidad de Chile llega a la recta final del Campeonato Nacional con la posibilidad latente de poder luchar por un cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ dentro de su irregular año esperan poder conseguir este gran sueño de volver a las competencias internacionales.

Sobre lo que ha sido toda la temporada del ‘Romántico Viajero’, el ex entrenador y hoy panelista, Claudio Borghi comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ el rendimiento de Lucas Assadi, en la que mostró una gran preocupación por el jugador.

“Lucas Assadi tiene un problema, es un jugador que está en un puesto que se está extinguiendo de a poquito“, comenzó señalando Borghi.

Sosteniendo su explicación, el ‘Bichi’ sentencia que hoy en día jugadores con sus cualidades como creador no son muy bienvenidos por los entrenadores y sus distintos esquemas, en la que no tienen muy considerado al típico enganche.

Assadi no ha podido tener un gran rendimiento en la U | Foto: Photosport

“Cada vez que aparece uno, nos ilusionamos, yo me ilusiono con que juegue bien porque me gusta ver jugar bien al fútbol, pero no encaja en los nuevos sistemas de los entrenadores, es más son cambiados de forma y de estilos“, declaró en TNT Sports.

Finalmente, Borghi habló sobre lo que ha sido la constante extinción de los enganches dentro del fútbol, en la que espera que Lucas Assadi pueda encontrar una nueva posición en la que pueda brillar y así, poder ser más considerado en este nuevo fútbol.

“Hemos vistos jugadores nuestros que salen como 10 y volvieron como mixtos, entonces yo creo que es un chico que necesita lo que hizo (Vicente) Pizarro por ejemplo, ‘jugá y demuestra lo que puedes hacer’, eso es lo que le falta un poco a Assadi, ojalá le vaya muy bien”, cerró.

¿Cuántos partidos ha disputado Lucas Assadi en esta temporada con la Universidad de Chile?

El volante nacional ha disputado 25 partidos con la camiseta de la Universidad de Chile, en la que ha anotado en 4 oportunidades y no ha repartido ninguna asistencia.