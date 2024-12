Universidad de Chile ya planifica con todo lo que será su temporada 2025, en la que sin duda buscará perfeccionar ciertas cosas de lo que fue su gran campaña 2024, que lo hizo volver a gritar campeón en la Copa Chile y volver a la Copa Libertadores.

Por esto, el destacado relator nacional, Claudio Palma se dio el espacio dentro del programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para referirse a la temporada que tuvo el equipo de Gustavo Álvarez, el que consideró que entregó el fútbol más vistoso en Chile.

“A mí me parece que la U tuvo una mejor regularidad o un fútbol un poco más vistoso que su archirrival en lo futbolístico, me parece que no era fácil llegar de Huachipato a la U”, partió declarando Palma.

En esa línea, Palma manifestó para el 2025 en que espera de que Lucas Assadi pueda tener la anhelada consolidación que todos desean y que pueda vislumbrar a todos con su buen fútbol y sus tremendas condiciones futbolísticas.

Palma espera por la explosión de Assadi | Foto: Photosport

“Yo esperaría para este año en la U, que un jugador que es distinto, tenga mayor presencia, no continuidad, porque a él le han dado momentos y minutos, pero algo le falta para consolidarse y agarre la camiseta de titular”, remarca.

Finalmente, Claudio Borghi, quien también forma parte de la mesa de debate del programa mencionado, da en el clavo y encuentra la razón por la que Lucas Assadi aún no ha podido brillar en la U.

“Es un tema de confianza y a veces cuando tú necesitas confianza, el equipo necesita otras cosas y es por eso que yo creo que no rinde”, concluyó.