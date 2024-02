Un verdadero baldazo de agua fría es el que acaba de recibir la Universidad de Chile, en la que hace algunos instantes le habrían informado la suspensión del encuentro de este fin de semana ante Cobresal por el Campeonato Nacional, por razones que estarían próximas a darse a conocer.

Sobre este papelón, el periodista Jorge Coke Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió al pésimo manejo que se ha tenido desde los entes pertinentes para lo que es la realización de eventos deportivos en nuestro país, en la que pide castigos.

“Así como nosotros somos los primeros en condenar la violencia y que tienen que haber sanciones ejemplares y que tiene que haber querellas por los presuntos responsables, hacer la pega y la sanciones duras para los clubes y todo, acá hay que hacer lo mismo”, comenzó señalando Hevia.

Siguiendo con aquello, el reconocido comunicador golpea la mesa y pide de manera inmediata la renuncia de las principales encargadas del plan de Estadio Seguro y la Delegada Presidencial, debido a lo que es este nuevo bochorno para el fútbol chileno.

La U no podrá debutar por el Campeonato Nacional | Foto: Photosport

“Acá la Jefa del plan Estadio Seguro y la Delegada Presidencial tienen que renunciar o ser removidas en su puesto, la U lleva dos meses esta vuelta al Nacional y le cambian las condiciones tres días antes”, complementa a Bolavip Chile.

Finalmente, Hevia indica su completa indignación por esta decisión, en la que considera como impresentable lo que es esta decisión y que de esta forma, no es posible que se ataquen los problemas que se siguen viviendo hoy en día en nuestro país dentro del ámbito deportivo, lo que para él, es una vergüenza de talla mayor.

“Ayer la gente me colocaba en Twitter o Instagram ‘voy viajando de Punta Arenas, voy viajando de Temuco o Antofagasta’ y me dicen ‘¿sabes algo? (sobre la suspensión) angustiados y queda ahora poquitos más de dos días y no se juega, es impresentable. En vez de atacar el problema, no, reducción de aforo, no, que no se juegue, vergonzoso, el actuar de Estadio Seguro y la Delegación Presidencial es una vergüenza”, concluyó.