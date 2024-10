Este domingo, la U tiene un importante compromiso cuando enfrente a Coquimbo Unido, en el duelo de revancha de la semifinal nacional de la Copa Chile luego del cero a cero del miércoles pasado, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Y para este compromiso, el técnico Gustavo Álvarez definió oncena y banca, donde realizará tres cambios en el equipo estelar que se medirá ante la escuadra filibustera.

Sin embargo, el entrenador argentino toma decisiones importante y para este ocasión, nuevamente deja fuera a un jugador que hace rato no es considerado por el estratega universitario.

Se trata del lateral derecho Juan Pablo Gómez, quien definitivamente no es del gusto de Álvarez y que queda ratificado en estos momentos, donde pese a no contar con Fabián Hormazábal, quien se encuentra en la selección chilena, el ex Curicó Unido no es considerado.

Juan Pablo Gómez: El primer damnificado para el 2025

La situación es clara con el rockero y es uno de los que no continuará en el elenco laico para la temporada 2025, luego de los escasos minutos que sumó en este año y por ende, su contrato no será renovado.

De alguna manera, un 2024 complejo para Gómez, luego de arrancar la temporada como titular en varios amistosos, pero una lesión sufrida ante Huachipato en febrero pasado, lo sacó de órbita y tras su recuperación, poco y nada ha jugado.

Un duro momento para un jugador que cuando llegó a la U, lo hizo como el mejor lateral derecho de la temporada en el fútbol chileno y como muchos otros, no pudieron repetir en los azules, lo que motivó su llegada al cuadro estudiantil.

JP Gómez, no seguirá en la U 2025 (Photosport)

¿Cuáles son los números de Juan Pablo Gómez en el 2024?

Considerando Campeonato Nacional y Copa Chile, Juan Pablo Gómez ha disputado 316 minutos en lo que va de temporada, graficados en seis partidos y en tres de ellos, como titular. No ha anotado goles.

¿Cuándo juega la U ante Coquimbo Unido?

La revancha entre azules y piratas se llevará a cabo este domingo 13 de octubre a las 20 horas, en el Estadio Nacional. El ganador, avanzará a la final de la Copa Chile.