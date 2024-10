Deportes La Serena logró un anhelado ascenso y dejó la Primera B. El cuadro granate obtuvo el pase a la división de honor y ello ilusiona a una figura del club: quiere volver a jugar en Universidad de Chile.

Y es que tras no salir de la mejor forma del cuadro azul, sueña con una revancha. Cómo no, si se formó en el conjunto universitario y debutó profesionalmente en él.

Ese es el caso de Lucas Alarcón. El defensa de 24 años alcanzó los boletos a la división de honor y está dispuesto a luchar para volver a vestirse de azul. Sin embargo, sabe que no será fácil.

“Me gustaría volver porque fue el club que me crio, aprendí mucho al estar allí. Ahora tengo que estar enfocado porque vamos a ver a fin de año que sucede”, comenzó señalando a AS Chile.

Sin embargo, está cómodo en el cuadro del norte, por lo que no titubeó en señalar: “Pero a lo que venga y si Dios quiere algo o si lo mejor es estar acá, vamos a estar donde sea”.

Y es que sigue la actualidad azul, cómo lo que ocurrió con su antiguo compañero, Cristóbal Campos. “No he podido hablar con él, pero sí he estado muy pendiente de las noticias. Es un gran amigo que me dejó el fútbol”, lanzó.

Lucas Alarcón sueña con volver a Universidad de Chile.

Misión cumplida

A su vez, el zaguero se refirió a lo que logró: su primer título profesional. El cuadro granate consiguió retornar a la división de honor del fútbol chileno tras dos años. Había descendido en 2022.

“Fuimos un equipo muy ordenado, creo que eso nos caracterizó mucho. Cuando había que defender, defendíamos con todo, todo eso creo que nos dio muchos frutos”, reflexionó Alarcón.

