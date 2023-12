Universidad de Chile cumplió la tarea frente a Ñublense en el día de ayer, derrotando al cuadro chillanejo en el Estadio Santa Laura, pero el triunfo de Universidad Católica sobre Unión La Calera terminó dejando a los azules sin Copa Sudamericana.

Uno que lamentó en demasía la temporada 2023 de Universidad de Chile fue Cristián ‘Cepillín’ Olguín, crack ochentero de la U quien conversó con Bolavip Chile e hizo sus descargos tras la no clasificación a un torneo continental.

“Es lamentable, pero fue un año irregular de principio a fin, en donde perdimos varios puntos que nos terminaron costando para agarrar alguna copa internacional”, dijo el ex jugador de los azules en la década de los 80.

La U se despidió con un triunfo del Campeonato Nacional 2023. | Foto: Photosport

Olguín insta al club a dar vuelta rápido la página y revela qué es lo más importante de cara a la próxima temporada: “Hay que dar vuelta la página y ojalá que los dirigentes traigan un buen técnico y lo más importante es traer buenos refuerzos”, complementó.

¿Debió seguir Pellegrino o no? Cepillín responde: “A mí me hubiese gustado que siga Pellegrino porque ya conoce el medio y a los jugadores. Seguramente ahora traerán a un argentino que no conoce el medio y van a tener que empezar de cero de nuevo”, remató.

Lo concreto es que Mauricio Pellegrino no seguirá en Universidad de Chile y los azules tendrán que salir en búsqueda de un nuevo DT para la próxima temporada en donde deberán pelear en serio el Campeonato Nacional como lo manda la historia de los azules.

Universidad de Chile se quedó sin nada

La U remató noveno en el Campeonato Nacional 2023 y no pudo agarrar el ‘cupo extra’ de Copa Sudamericana que se produjo tras el descenso de Magallanes a la Primera B.

Universidad de Chile quiere volver a ser competitivo

La U no pelea un Campeonato Nacional desde el 2017, cuando se proclamó campeón. Con la temporada actual, ya van seis años en donde los azules han batallado con el descenso y la medianía de la tabla, alejado de los primeros lugares.