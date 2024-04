Universidad de Chile tenía la mesa servida para quedarse con los tres puntos ante Palestino y, de esa manera, alargar aún más las diferencias con su más cercano perseguidor en el Campeonato Nacional 2024, precisamente los árabes.

El conjunto de Gustavo Álvarez se puso adelante en el marcador e incluso tuvo un hombre de más por varios minutos, pero Palestino le encontró la vuelta y le empató el compromiso a la U en dos oportunidades.

Pese a que el segundo empate consecutivo deja un mal sabor de boca, no todo es malo para Cristian Arcos, destacado periodista nacional quien, en diálogo con Bolavip Chile, analizó la igualdad de la U ante los árabes.

La U se enredó en La Cisterna. | Foto: Photosport

“Es un partido con muchos vaivenes, parecía que la apertura de la cuenta le arreglaba el panorama a la U. En un momento estuvo ganando con un hombre de más, pero le terminan el empatando el juego”, dijo.

Arcos hace hincapié en los cambios que realizó el estratega de los azules durante el partido de ayer: “La U estuvo más cerca de ganarlo que de perderlo, realizó una serie de modificaciones Gustavo Álvarez”, sostuvo.

“Entró bien Sepúlveda, Castro… ¿lo pudo haber ganado la U? sí, no fue un dominio superior, pero fue más. Eso sí, no tuvo riesgo de perderlo y es una fecha ganada para la U”, concluyó aprobando los ingresos del ex Audax y el canterano azul, respectivamente.

El próximo partido de Universidad de Chile

Universidad de Chile se deberá desplazar hasta la ciudad de Talcahuano para enfrentar el próximo domingo 28 de abril a Huachipato, el último campeón del fútbol chileno que viene de bajar a Deportes Iquique en el sur del país.