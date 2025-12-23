Es cosa de tiempo para que Universidad de Chile oficialice a Francisco ‘Paqui’ Meneghini como nuevo director técnico de los azules, quien llegará para reemplazar a Gustavo Álvarez tras su turbulenta salida del club.

Pese a que el ex DT de O’Higgins de Rancagua tuvo una brutal temporada con los celestes y lo clasificó a Copa Libertadores de América, no convence del todo a ex jugadores de la U y uno de ellos es el histórico Cristián Castañeda.

El ex jugador habló con Bolavip Chile y postuló a un inédito candidato al banco: “Pareciera que estaba decidido hace rato. Para mí, el técnico debería ser 100% chileno… me hubiese gustado que le dieran la oportunidad a David Pizarro”.

“Yo soy nacionalista y prefiero un técnico chileno, por eso no estoy muy de acuerdo. Pero yo no tomo decisiones, hay que apoyar y que le vaya bien no más”, dijo con un leve mensaje de apoyo al entrenador entrante.

Castañeda quería ver a David Pizarro dirigiendo a la U. | Foto: Photosport

Castañeda cambia el tono y se pone más mesurado: “Es un técnico joven, que ha tenido de dulce y agraz. Hay que verlo, todavía no conozco un técnico que siempre le haya ido bien en todos sus equipos, así que a apoyar”.

Así las cosas, Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile y buscará darle un salto de calidad al plantel respecto a lo hecho por Gustavo Álvarez, con quien la U ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

En síntesis

Francisco Meneghini asumirá la dirección técnica de Universidad de Chile en reemplazo de Gustavo Álvarez.

Cristián Castañeda manifestó su preferencia por un técnico chileno y postuló a David Pizarro.