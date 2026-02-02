Universidad de Chile tuvo un pálido estreno: empató 0-0 contra Audax Italiano por la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil no exhibió su mejor versión y recibió críticas.

Ello quedó demostrado en el análisis de Gonzalo Fouillioux en los micrófonos de Balong Radio. Para el periodista, el cuadro azul debe dar vuelta la página rápidamente tras su debut oficial.

Es que bajo su visión, el equipo de Francisco Meneghini no mostró un buen nivel ante los itálicos y las dudas sobre el nuevo cuerpo técnico quedaron sembradas. Tendrá que trabajar mucho más.

“La era Francisco Meneghini no carbura. El equipo no prendió con Universitario y acá, jugó contra sus hinchas, el rival y sus propios problemas, como que te echen a un jugador a los 19 minutos”, comentó.

Luego, agregó: “Hay pocas cosas que rescatarle positivamente al equipo. El mejor pasaje de la U fue el final del primer tiempo, había solucionado la expulsión con (Lucas) Romero jugando de central”.

Francisco Meneghini no logró un buen debut en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La modificación que remeció a Universidad de Chile

Sobre tal línea, el comunicador aludió a la salida del mediocampista paraguayo mencionado. Tras ello, el elenco universitario perdió protagonismo y se hundió ante su símil de La Florida.

“Salió (Lucas Romero) e ingresó Ignacio Vásquez. El equipo no se sintió cómodo con esa modificación. El mérito es que jugando 11 contra 9 a la U casi no le generaron nada”, concluyó.

