En Universidad de Chile, ya dieron vuelta la página de lo que fue el título perdido ante Colo Colo en Primera División y ahora se enfocan en poder cerrar la temporada con un título.

Y el rival será Ñublense del técnico Mario Salas, quien el domingo pasado reclamó por la programación de la final ante la U, como el escenario mismo, que será el Estadio Nacional.

Algo, que tuvo repercusiones este martes en el CDA y fue el técnico Gustavo Álvarez quien salió al paso de aquellos dichos. Si bien, entendió el reclamo, alabó al cuadro chillanejo.

“La verdad es que no lo he escuchado a Mario. Entiendo que me dice que ellos llegan con un partido jugado hace tres días y nosotros no. La verdad es el calendario, tengo un gran respeto y admiración por Mario, me parece que Ñublense es un buen equipo de hombres y por algo llegó a dónde llegó”, afirmó Álvarez.

A su vez, rememoró que la U también ha esperado en demasía el desarrollo de la copa y todo debido a que en el otro lado de la llave, ocurrieron muchas postergaciones, ¿Palo para Colo Colo?

“Después, no intervengo en las programaciones de los partidos. Jugamos la semifinal con Coquimbo hace un tiempo, hubo postergación por el otro lado de la llave, por diferentes razones. A veces, jugar seguido te da mucho ritmo. Pero, no soy quien, para juzgar las palabras de Mario, las respeto”, manifestó el DT.

Álvarez: “La final era en Concepción”

También, salió al paso que la final del certamen se iba a jugar en otra ciudad, algo que ellos tenían como información. “Me parece que Ñublense es un buen equipo, va a ser una final reñida. La verdad, siempre tuve en el calendario que este partido se jugaba en Concepción, pero comenzaron las versiones que no había capacidad hotelera, que era la razón por la cual había que cambiar de sede”, recalcó.

En el cierre, complementó, “luego, se cambió al Estadio Nacional, pero la verdad es que siempre fue Concepción el escenario, pero no considero que sea ventaja. Es cierto, jugamos de local y entiendo perfectamente al hincha de Ñublense, pero se juega en el Nacional y tocó así”, concluyó Álvarez.

¿Cuándo juega la U?

Este miércoles 20 de noviembre a las 7 de la tarde, Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar a Ñublense en la gran final de la Copa Chile Coca Cola sin Azúcar 2024.