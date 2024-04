El ex futbolista elogió de gran manera a este jugador en la Universidad de Chile

Universidad de Chile hoy en día goza de un positivo presente dentro del torneo nacional, en el que los ‘Azules’ hoy en día lideran la tabla de posiciones siendo invictos dentro del campeonato.

A lo que es el presente de la U, el ex futbolista, Dante Poli tomó la palabra en Radio Futuro y se refirió a lo que ha sido el gran arranque del ‘Romántico Viajero’, en el que destaca lo que ha sido el gran sello que le ha impregnado Gustavo Álvarez.

“A mí me gusta mucho la U, con virtudes y defectos, el partido con Unión Española fue muy parejo, aunque la U tuvo más intenciones y chances reales, y sabe cómo convivir muchos veces con ese repliegue y salir rápido o presionar y recuperar alto y hacer un ataque directo, tiene muy claro a lo que juega”, partió señalando Poli.

Siguiendo en aquello, el hoy panelista destacó lo que fue el gran debut que tuvo David Retamal, a quien lo comienza a consolidar dentro de la zaga azul tras aprovechar su oportunidad de ser titular.

Hormazábal ha tenido un gran pasar por la U | Foto: Photosport

“El chico que debutó (Retamal), me pareció un debut de con un chico con oficio, con prestancia, no estoy diciendo nada de su futuro o proyección, pero aprovechó bien su oportunidad, porque se le vio consistente, no parecía un chico que estuviera debutando”, concluyó.

Finalmente, Poli alabó a los grandes jugadores dentro del plantel de la Universidad de Chile, en la que se deshizo en elogios por el atacante Leandro Fernández y el lateral Fabián Hormazábal.

“Me agrada mucho lo que hace Fernández, los movimientos que hace Hormazábal, que para mí es de lo mejor de este torneo y desde cierta solidez, en líneas generales uno sabe a lo que juega la U, lo desarrolla bien. La U está puntera, me parece, demostrando que es el equipo superior al resto”, concluyó.