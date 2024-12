Hace algunos días, la Universidad de Chile celebró un nuevo aniversario de lo que fue la histórica obtención de la Copa Sudamericana en el 2011, en donde el Romántico Viajero hizo vibrar a toda Sudamérica con el estilo de juego impuesto por el DT Jorge Sampaoli.

Diego Rivarola, uno de los grandes ídolos de los Azules, sólo alcanzó a jugar cinco partidos en el certamen continental, pero sólo en uno pudo partir desde el arranque.

El real aporte “Gokú” llegaría en el partido de la ida ante Nacional de Uruguay, donde el mendocino pudo otorgarle mayor control de balón y ayudó a generar mayor volumen ofensivo al equipo del adiestrador trasandino.

Tras la final del torneo de Clausura 2011, el ahora comentarista deportivo de ESPN decidió colgar los botines y retirarse en el club de sus amores.

Diego Rivarola posa junto a su mítica camiseta | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

“Yo quería retirarme en la Universidad de Chile”

En medio del relanzamiento del libro “2011, La historia de un Equipo Rebelde” escrito por Cristopher Antúnez, Rivarola fue invitado al restaurant Ocean Pacific y ahí fue consultado sobre si se arrepiente de haberse retirado en ese momento.

“La respuesta la tengo bien clara. Yo luché mucho, me costó mucho, volver a la U para retirarme en la U, era lo que yo quería y soñaba”, partió diciendo.

“Claramente, yo tenía para jugar dos años más, pero mi sentir era si yo no seguía en la U jugando ¿para qué jugar? Yo quería retirarme en la U y con la gente de la U. Yo tenía que elegir: ¿el fútbol o despedirme en la U? Al día de hoy no me arrepiento y siento que fue una buena decisión”, cerró.

Los equipos que estuvo Diego Rivarola a lo largo de su carrera

La trayectoria de Rivarola contempla pasos por River Plate, Platense, Santiago Morning, Universidad de Chile, Atlas de México, Argentinos Juniors, Maracaibo de Venezuela, Palestino y Alki Larnaca de Chipre.