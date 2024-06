Los hinchas de Universidad de Chile siguen en vilo por el rumor del arribo de Luciano Cabral. Luego de que la vicepresidenta del club, Cecilia Pérez, prefiriera mantener silencio ante la presunta oferta por el volante, la duda quedó instalada entre azules. A pesar de ello, hay quiénes dudan de ejecutar dicho fichaje.

Uno de ellos, Héctor Pinto. El campeón con la U en el Torneo de Apertura 2004 prefiere entregarle espacio a la gran promesa de las inferiores: Lucas Assadi. En conversación con BOLAVIP CHILE, desechó al volante de 29 años y llamó a confiar en el formado en casa.

“La U no lo necesita, creo que tiene jugadores. A mí me gusta mucho y creo que hay darle las posibilidades a Lucas Assadi, es un jugador distinto. Ha hecho campaña Luciano Cabral, pero no sé si estará en condiciones para un equipo grande. No sé si está a la altura de lo que quiere jugar la U”, comentó.

Eso sí, le envió una petición al cuerpo técnico de Universidad de Chile. Quiere que hablen con Assadi y lo apuren: se está depositando mucha confianza en él. “Me la jugaría por un hombre de casa. Hay que hablar con él para que se tome en serio la situación”, agregó Pinto.

Héctor Pinto confía en el talento de Lucas Assadi. Quiere más minutos para la promesa de Universidad de Chile.

Exige refuerzos para la U

A pesar de que el mercado de fichajes cerrará en la semana del domingo 11 de agosto (día hábil antes del inicio de la fecha 19), el DT pierde la paciencia por los refuerzos. Cree que la gerencia deportiva de Universidad de Chile debe acelerar el cierre de las negociaciones.

“Es preocupante. No sé quién está a cargo de ese tema, pero creo que se están atrasando. Cuando con calma hay que mirar, ver y evaluar, pero no a última hora. Así se elige a la rápida. Los encargados de las contrataciones deberían tener en sus apuntes a gente que venga para acá y marque diferencias”, concluyó.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.