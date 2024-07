Universidad de Chile no exhibió buen juego y cayó 1-0 ante Audax Italiano. El cuadro azul desaprovechó una oportunidad de oro para volver al liderato, pero se la farreó. Ante ello, un DT campeón con el club se decepcionó.

Ese es el caso de Héctor Pinto. Tras el duelo ante los itálicos, expresó su total desazón. Hace tiempo que no veía tan mal al equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

En conversación con BOLAVIP CHILE, expresó: “Un desastre, una vergüenza de partido diría yo. Un partido muy malo y la U muy, pero muy mal. Hace mucho tiempo que no veía a la U jugar de esta manera. Absolutamente decepcionado”.

En dicha línea, el campeón con Universidad de Chile en 2004 alarmó a los azules. Para él, con el nivel de juego que se mostró en La Serena no alcanza para alzar un nuevo título.

“Con ese fútbol uno pierde toda la esperanza para lo que pueda venir en adelante. Ese fútbol no es lo que necesita la U, no jugó fútbol, no jugó a nada. En el segundo tiempo, después del gol hizo unos cambios y fueron puros ollazos”, agregó.

Héctor Pinto despedazó el nivel exhibido por Universidad de Chile ante Audax Italiano.

La crítica a Universidad de Chile

Para Héctor Pinto, el bajo nivel quedó más que expuesto en el equipo de Gustavo Álvarez. Se perdió todo lo que se había construido hasta el momento y había destacado al cuadro del entrenador trasandino de Universidad de Chile

Ninguna jugada elaborada, ninguna asociación. El primer tiempo separadísimas las líneas, no me gustó nada. Me decepcionó y me dio mucha tristeza el pensar en lo que viene en adelante.