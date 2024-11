Terminó la temporada 2024 y sin lugar a dudas uno de los jugadores que quedaron al debe, fue Federico Mateos, volante que llegó a Universidad de Chile el año pasado luego de su triunfal paso por Ñublense.

El mediocampista argentino estuvo lesionado, jugó poco y terminó afuera incluso de las citaciones, prueba fidedigna de que el jugador no estaba siendo importante para Gustavo Álvarez.

BOLAVIP conversa con el entrenador campeón con los azules en 2004, Héctor Pinto, el que tiene un duro diagnóstico sobre el rendimiento de Mateos.

“No tuvo un rendimiento acorde con lo que es la U, él fue figura en otro equipo, pero la U es una caja de resonancia muy grande, y si no anda bien, desgraciadamente hay que partir, son las reglas claras, las exigencias son altísimas”, afirma.

Agregando que “él pintaba para buen jugador, pero no rindió a lo que venía haciendo y eso fue porque la U le quedó grande”.

Héctor Pinto es implacable en el análisis, porque afirma que Federico Mateos no puede excusarse en los pocos minutos que jugó este 2024. “Pese a todas las oportunidades que le dieron, no rindió, no sé si se sintió presionado, hay mucha presión en la U, cuánta prensa va al CDA por ejemplo y eso algunos no saben canalizar la presión”, explica.

Héctor Pinto cree que a Federico Mateos le quedó grande la U.

A partir de la experiencia del volante, el Negro hace un llamado a los futuros refuerzos. “La U es una equipo de mucha exigencia y cualquier jugador que llegue debe rendir y responder partido a partido lo que les toque, decir ‘acá estoy”, cerró.

La campaña de Federico Mateos en la U 2024

El ex Ñublense jugó 900 minutos esta temporada entre Campeonato Nacional y Copa Chile donde marcó dos goles, uno a Unión La Calera por el CN y a Juventud Puente Alto por CCH.