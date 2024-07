Este fin de semana, se reanuda el Campeonato Nacional de Primera División, donde uno de los duelos destacados es el del líder Universidad de Chile, ante Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador.

Y no es un partido cualquiera para los dirigidos de Gustavo Álvarez, ya que no solamente deben mantener la punta del torneo, si no que enfrentan a un rival al cual, hace rato no los derrotan en su casa.

Para eso hay que remontarse al día 28 de febrero de 2016, es decir, al día del partido serán ocho años, cuatro meses y 21 días sin conocer victorias en el Desierto de Atacama. Una jornada, donde en aquel entonces, el equipo de Sebastián Beccacece venció a los mineros por cuatro goles a uno.

En esa época, el ex ayudante de Jorge Sampaoli hizo debutar a muchos jóvenes de la cantera, donde destacaron Yerko Leiva y Nicolás Ramírez. Sin embargo, hubo uno que tan solo jugó dos duelos ingresando en ambos, sobre el final de los encuentros.

Se trata de Matías Parada, quien en aquel entonces aún tenía 17 años y fue enviado a la cancha para disputar los últimos minutos del duelo ante Cobresal, pero con el tiempo suficiente para anotar su primer gol en el profesionalismo. Antes anotaron Mathias Corujo, Sebastián Ubilla y Gustavo Canales.

La sinceridad de Parada: “Me faltó…”

Han pasado más de ocho años y BOLAVIP CHILE ubicó al otrora jugador de la U, quien recuerda con alegría esa calurosa tarde en el norte grande. “Del partido solo recuerdo con emoción al momento de hacer el gol. Creo que es algo que uno sueña desde que llega al club debutar hacer un gol”, sostuvo Parada a nuestro portal.

A su vez, rememoró que más que hablar con Sebastián Beccacece, fue su asistente, quien lo instó a ingresar con todas las ganas y que tendría su premio, tal como ocurrió. “Nicolás Diez me habló más, me dijo que tenia que entrar al partido qué iba hacer un gol y justo pasó”, rememoró el ex jugador.

Matías Parada celebrando su gol ante Cobresal en 2016 (Archivo)

El tiempo ha pasado y luego de no tener mayor participación en la U, el nacido en Chillán se fue a Deportes Antofagasta y a Independiente de Cauquenes, pero no pasó nada y hace tres años, tomó la drástica decisión de dejar el fútbol, para siempre.

¿Qué faltó? El ex deportista fue claro y confesó que “Faltó más profesionalismo de mi parte para seguir”, sentencia el ex canterano azul, quien aclara que no fue por indisciplina, si no que él debió poner más de su parte y siente que no lo hizo como tal, sobre todo con los entrenamientos.

En la actualidad, trabaja como faenero en régimen de 10 por 10 y vive en su natal Chillán, pero sentencia que sus labores las desempeña en una mina en Calama. Es el presente de un ex jugador azul, quien por unos minutos vivió el sueño de muchos , con un final no esperado, claramente.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 21 de julio, Universidad de Chile vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional de Primera División, visitando a Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador. El duelo, arrancará a las 15 horas.