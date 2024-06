En las últimas horas, toma fuerza el nombre de Charles Aránguiz para volver a Universidad de Chile, luego de casi once años luciéndose por las canchas brasileñas y alemanas.

Ahora, a sus 35 años, el jugador actualmente milita en el Inter de Porto Alegre donde superó una lesión de tobillo y nuevamente ha vuelto a tener acción en su equipo, como por ejemplo, este sábado por Copa Sudamericana.

Por otra parte, los azules también buscan reforzarse y para eso hay otros nombres, incluso con los cuales, ya existiría acuerdo formal como por ejemplo, el mediocampista uruguayo Gonzalo Montes de Huachipato.

¿Dónde poner los recursos? es la gran pregunta que hay en la U, porque el Príncipe no debe ser un jugador de bajo costo. Cristián Olguín dialogó con BOLAVIP CHILE y dio a conocer lo que según él, haría para el segundo semestre.

“Personalmente, de todas maneras, me traigo a Charles Aránguiz. Si está bien en lo futbolístico y físico, me traigo a Aránguiz”, dijo el ex delantero azul.

Olguín: “Él quiere venir a la U”

Ahondando en lo anterior, el ex alero azul sostuvo “es un jugador ya calado, figura y que sabemos a lo que juega, en vez de traer tres refuerzos que no sabemos si van a responder o no, asi es que de todas maneras, Charles Aránguiz”, apuntó el histórico.

Finalmente, apuntó a una reveladora afirmación que incluso, echa por la borda los sueños de Cobreloa, “él quiere venir a la U, por lo que he escuchado tiene toda la intención de venir”, cerró Olguín.

Todos quieren a Aránguiz de regreso en la U (Archivo)

¿Cuándo es el partido ante Municipal Puente Alto?

La U vuelve a la actividad oficial el día lunes 17 de junio a las 19 horas ante Municipal Puente Alto por Copa Chile, cuadro de la Tercera División A y que viene de eliminar a Deportes Colchagua.

Pese a ser el local, el cuadro puentealtino cedió toda la organización del partido a los azules y este duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional, donde se espera una buena asistencia de público, pero el anfitrión es el club de la ANFA.