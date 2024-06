Leyenda del Ballet Azul en desacuerdo con José Pepe Ormazábal: "No me gasto todo en Charles Aránguiz, sí en Luciano Cabral"

Los hinchas de Universidad de Chile alucinan con la posibilidad de que Charles Aránguiz sea uno de los refuerzos azules para la segunda rueda y así volver a juntarse con Marcelo Díaz, la dupla soñada del mediocampo para los universitarios.

Este sábado, el tradicional relator azul, José Pepe Ormazábal, afirmó que él es de la idea de tirar la casa por la ventana por el volante del Inter de Porto Alegre, y que prefiere su vuelta a contratar tres futbolistas para este mercado.

BOLAVIP conversa con Francisco Las Heras, el que manifiesta estar completamente en desacuerdo con el cantagoles. “Yo no me gastaría todo el presupuesto en un jugador como Charles Aránguiz, nadie desconoce lo que fue, pero tal como varios ídolos de la selección chilena, ya viene en caída libre”, afirma.

El otrora crack del Ballet Azul afirma que “prefiero traer tres jugadores con ese presupuesto, pero lógicamente que si no son jugadores de un nivel interesante, uno lo puede pensar mejor”.

Pancho Las Heras en desacuerdo con la idea de Pepe Ormazábal

Charles Aránguiz no, Luciano Cabral sí

Puede parecer contradictorio, pero Francisco Las Heras, no es que no prefiera un crack por sobre tres apuestas, el sólo entiende que no se puede gastar todo en Charles, sí en otro.

“Soy de la idea de traer un jugador con experiencia, calado, que se pueda echar el equipo al hombro, he visto jugar a Luciano Cabral, es muy interesante, ahí sí”, explica.

Para Las Heras, el 10 de Coquimbo Unido “es un jugador muy parecido a Jorge Valdivia, que te mete un pase entre defensas, no hay otro con esas características”.