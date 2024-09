Universidad de Chile venció 2-1 a Huachipato, pero sufrió más de la cuenta para hacerlo. A pesar de que el cuadro azul pudo ponerse 2-0 en el comienzo del complemento, Leandro Fernández falló su segundo lanzamiento penal.

Ello, para un referente azul, es inentendible. Puede comprender que el argentino haya fallado su segunda ocasión tras convertir la primera, pero no que Charles Aránguiz no sea el designado para patear desde los 12 pasos.

Ese es el pensamiento de Cristián Castañeda. El emblema azul conversó con BOLAVIP CHILE y expresó su desazón por la decisión que se tomó en el segundo lanzamiento pateado por el cuadro de sus amores.

“Yo no entiendo por qué estando Aránguiz no patea los penales, hay cosas que no entiende nadie. Que Fernández sea la figura y toda la cuestión, pero: ¿es para salir campeón o para figurar?”, señaló.

“Ahí lo único que piensa uno es que hay que priorizar el equipo y ahí no se piensa en el equipo, está pensando de forma individual. Tiene que verlo, hay que analizarlo, es preocupante. Sin duda, el 2-0 ya era otra cosa”, agregó.

Scooby Castañeda exige que Charles Aránguiz se encargue de los penales en Universidad de Chile.

Su figura en Universidad de Chile

Tras ello, se refirió a su figura del compromiso: Matías Zaldivia. Destacó al zaguero y patrón de la defensa azul. Para él, comprende lo que es jugar en un equipo como Universidad de Chile.

“Por lo que trasciende. Es un jugador que uno siempre lo destaca por la forma de jugar. Entiende en el club que está y tiene eso que se necesita para jugar en un club grande. Por algo jugó en los rivales y ahora está jugando en la U”, cerró.

Siguiente partido

El próximo duelo de los azules será contra Deportes Iquique. Se jugará el domingo 29 de septiembre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Tierra de Campeones.