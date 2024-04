El ex volante nacional pone todas sus fichas por la explosión de este jugador en la Universidad de Chile

Universidad de Chile en esta jornada tendrá un duelo más que importante por el Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ se deberán ver las caras ante Palestino, quien es hoy su más cercano perseguidor en la lucha por la cima del torneo.

Previo a este duelo, el ex volante nacional, Jorge Valdivia tomó la palabra en ESPN a un momento en especial que vive uno de los jugadores de la U, el volante Lucas Assadi, de quien considera una verdadera pena que hasta lo que va de torneo, haya tenido pocos minutos y que no esté mostrando su buen nivel futbolístico.

“Es una pena, yo insisto y sostengo que tiene condiciones muy distintas a cualquier jugador que hoy esté en la U, a jugadores del plantel azul, es un jugador que técnicamente en velocidad es muy bueno”, partió señalando Valdivia.

Siguiendo en aquello, el ‘Mago’ resalta lo que son las grandes cualidades del 10 de la Universidad de Chile, a quien lo encuentra un jugador único tras ser un rápido y técnico a la vez, en la que siente que le falta un toque importante madurez para dar su gran salto como jugador.

Valdivia sigue confiando en Assadi | Foto: Photosport

“Ser técnicamente en velocidad es muy difícil, ser veloz y tener técnica es muy difícil en la conducción, no sé si le falta madurez, pero hay algo que uno ve en él y dice ‘hoy sí arranca, pero no arranca. Hizo una buena jugada, me parece que la va a mantener durante los minutos que el DT le de y desaparece’, es medio intermitente”, explicó.

Finalmente, Valdivia no duda de que gracias a sus importantes condiciones, Lucas Assadi es el jugador distinto que tiene la Universidad de Chile, pero que depende tan solo de él para poder consolidarse y hacerse de un lugar importante dentro del equipo de Gustavo Álvarez.

“Es un jugador completamente distinto a todos los que están en la U, si el quisiera podría ser titular y seguir el mismo camino de Darío Osorio, depende solo de él. Lo que yo espero de Assadi, que él entienda que hay momentos donde tiene que acelerar, donde hay momentos que tiene que descansar con el balón, hay momentos en donde se tiene que asociar”, concluyó.

¿Cuáles han sido los números de Lucas Assadi en este 2024?

El volante de 20 años ha disputado cuatro partidos en lo que va de temporada, en la que tan solo en una inició como titular y tres desde el banco de suplentes.