Charles Aránguiz es nuevo jugador de Universidad de Chile y el pueblo azul está de fiesta, toda vez que se concretó el regreso de uno de los grandes artífices de la recordada Copa Sudamericana 2011 donde derrotaron a Liga de Quito en la final.

La llegada del ex Bayer Leverkusen representa, además, un tremendo aporte y valor para el fútbol chileno. En esta temporada, ya había vuelto Marcelo Díaz, Arturo Vidal y Mauricio Isla para darle un salto de calidad al balompié nacional.

Aránguiz se viste de azul nuevamente. | Foto: Photosport

Sobre el aporte de Aránguiz en la U, Jorge ‘Pelotazo’ Gómez valoró que “Lo importante es cómo los nuevos se contagian de ellos, de querer ser como Díaz o Aránguiz, es clave para sus carreras y el futuro de esos equipos”, dijo en ESPN Chile.

En esa misma línea, el destacado periodista nacional complementa su idea diciendo que “Siempre hablábamos de la selección, del recambio, de que estos jugadores pueden aprender de ellos”, aportó.

“Acá los clubes se gastan el dinero en traer refuerzos porque no les da lo demás. Nos quejamos que no le damos espacio a los jóvenes, pero no hay jóvenes que se quieran hacer el espacio y que se lo puedan hacer. Tipos como estos son una ganancia en todo sentido, son un lujo”, cerró fuerte y claro.

¿Cuándo debuta Charles Aránguiz en la U?

Charles Aránguiz no estará presente en el compromiso de este domingo ante Deportes Copiapó, pero sí podría serlo en el Superclásico ante Colo Colo el 10 de agosto si Gustavo Álvarez así lo decide en el cuadro azul.