Universidad de Chile tuvo un debut triunfal en lo que fue su primer partido de este 2024, en el que dentro de sus partidos de preparación pensando en el inicio de las competencias oficiales, la U se impuso por un sólido 4-0 ante Unión Española.

Luego de lo que fue este importante triunfo, el volante y capitán del club, Marcelo Díaz habló con los medios en zona mixta y reflejó las buenas sensaciones que le dejó el primer partido de la era de Gustavo Álvarez.

“Se ha visto lo que vamos a hacer este año, más allá de lo lindo que podamos jugar, vamos hacer un año muy competitivo y que a la larga pueda tener muchos frutos”, comenzó señalando Díaz.

Sobre lo que ha sido esta pretemporada, el ‘Carepato’ destacó la alta intensidad y la idea clara en los trabajos en la U “es lo que hemos estado entrenando, mucha intensidad, una idea de juego muy clara, que ojalá la transformemos en una identidad”.

Díaz le hace una gran promesa al hincha de la U | Foto: U. de Chile

Ya planificando lo que será la temporada 2024, el ‘Chelo’ avisa que el equipo dejará atrás lo que fueron las irregulares campañas anteriores y que para este año, meterán de lleno en la lucha por cosas importantes.

“Todas las semanas son muy buenas, son muy intensas y es lo que digo, va hacer así todo el año, porque la U merece estar arriba, ya han sido varios años de incertidumbre, de estar peleando abajo, pero eso ya se terminó. Vamos a comenzar una nueva etapa, hoy (ayer) la comenzamos de buena forma y la vamos a sostener”, esgrimió.

Su nivel físico y la capitanía en la U

Sobre lo que ha sido su rendimiento físico en este 2024, Díaz indica que se ha sentido como nuevo y que ha podido resistir de buena manera a lo que han sido los trabajos del equipo.

“Me he sentido bien, muy bien, de hecho en esta pretemporada he estado a tope, no he salido ningún día de ningún entrenamiento. Estar en casa te da esa felicidad, que muchas veces el cansancio se suple con el corazón y así no tan solo será de mi parte, sino que de todo el club”, detalla.

Finalmente, Díaz habla de lo que es su anhelado retorno a la Universidad de Chile, en la que indica que es un sueño poder defender los colores del amor de su vida.

“Es lo que soñé desde que era niño, jugar en el club de mis amores, lo logré, salí campeón, me fui y hoy estoy de vuelta y con una gran responsabilidad que es portar la jineta de capitán, pero como dije en una entrevista, acá los capitanes somos todos, vamos a ser más de 30, que tenemos una gran responsabilidad como jugadores, institución y una familia que comenzamos hacer”, concluyó.