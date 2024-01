Universidad de Chile inició con el pie derecho la era de Gustavo Álvarez en este 2024, en donde los ‘Azules’ pudieron derrotar por un contundente 4-0 a Unión Española en el Estadio Santa Laura.

Ante esto, el delantero argentino, Leandro Fernández atendió a los medios de comunicación en zona mixta y se refirió a lo que fue el estreno azul ante los ‘Hispanos’, en la que se ilusiona por lo que puede ser este 2024.

“Fue un lindo partido, creo que le metimos bastante intensidad, es bueno arrancar así ganando los amistosos, así que contento porque creo que se está viendo la idea que quiere el entrenador”, comenzó declarando Fernández.

El ‘9’ del ‘Romántico Viajero’ destacó el trabajo del equipo en estas semanas de preparación “estuvo lindo, hicimos una buena pretemporada, ahora hay que tratar de ratificar lo que hicimos en esta pretemporada en los amistosos, hoy (ayer) fue un buen amistoso. Contentos porque vamos plasmando de a poquito lo que pide Gustavo”.

Otro de los temas que abordó el goleador azul fue sobre la gran competencia que habrá dentro del equipo para luchar por la titularidad, en la que hoy por hoy, hay un plantel con muchas variedades.

“Hay dos o tres jugadores por puesto, eso le viene bien a la competencia y el equipo. Hay que tratar de adaptarse y el DT va a decidir que juega”, declaró.

Fernández sobre la llegada de Díaz y su oferta de Lanús

En lo que va de mercado, sin duda que el gran fichaje en la Universidad de Chile ha sido el retorno de Marcelo Díaz, por quién el atacante azul tuvo grandes palabras por lo que significa su llegada.

“Díaz es un plus, es un hombre de la casa y nos va a venir bien tanto para el interior en el plantel, como con la experiencia que tiene también”, explicó a los medios.

Finalmente, Fernández rompió el silencio y habló sobre lo que fue su posibilidad de partir de la Universidad de Chile tras una buena oferta por parte de Lanús de Argentina, en la que el delantero explicó lo que sucedió con aquello de manera tajante.

“La oferta que llegó era muy tentadora, el club decidió que no, así que ya enfocado acá para tratar de competir este año. Me deja conforme, estoy muy contento en el club, me hace sentir bien, me hace sentir querido y la dirigencia me ha dado todo su apoyo”, cerró.

¿Cuál es el próximo partido de la Universidad de Chile en su pretemporada?

La Universidad de Chile tendrá su próximo amistoso ante la Universidad Católica el sábado 27 de enero a las 19:00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.