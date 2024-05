Concepción fue testigo de una verdadera fiesta el domingo pasado, donde casi 21 mil espectadores llegaron al Estadio Ester Roa de la ciudad penquista para ver el duelo entre Universidad de Chile y Deportes Iquique.

En la cancha, el conjunto dirigido por Miguel Ramírez se supo poner 2-0 arriba en el marcador, pero en una reacción brutal, los comandados por Gustavo Álvarez reaccionaron y estuvieron a punto de llevarse el triunfo.

La U rescató valioso empate en Concepción. | Foto: Photosport

El gran ambiente que se vivió en Concepción y la remontada azul fueron el eje del discurso de Gonzalo Fouillioux en Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Lo que me pasa con la U, quizás tengo una valoración demasiada alta. Para mí este es el mejor partido que ha jugado, mejor que muchos. Salir de un accidente futbolístico como el penal, después perder un gol solo, que te anulen otro y que el equipo siga insistiendo y se imponga”, dijo

“A mi no me pasaba hace mucho tiempo que un equipo de la U tener esa sensación de que creen tanto que pueden ganar que el equipo va perdiendo 2-0 y se genera algo especial entre la gente y los jugadores”, complementó.

En esa línea, el comunicador nacional se saca el sombrero por lo que está haciendo la U este torneo: “Por cómo juega Iquique, uno no se podía despegar de la tele. La U estuvo apagada 4 años donde no solo estaba sumergida en la tabla, sino que futbolísticamente no transmitían nada. Este equipo le transmite algo especial a la gente ganando, empatando. Se generó algo especial en el segundo tiempo”, cerró.

U. La Calera vs. U. de Chile, día y hora

Los azules saldrán a confirmar su liderato el próximo lunes 13 de mayo cuando, a las 7 de la tarde en el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera, enfrenten al conjunto local por la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2024.