Universidad de Chile definió quién será su nuevo entrenador. Luego de una larga y polémica espera, la directiva laica se la jugó e irá por la contratación de Francisco Meneghini.

Tras no renovar su contrato con O’Higgins, el DT de 37 años asumirá el desafío más complejo de su carrera. Si todo marcha a la perfección, se hará cargo de la escuadra azul dentro de los próximos días.

Su nombre le ganó a otros 11 candidatos a dirigir el plantel profesional de los universitarios, lo que refleja la confianza de la cúpula institucional sobre él. ¿Quiénes fueron sus contrincantes?

BOLAVIP Chile logró acceder al listado, el que considera aspirantes de envergadura y otros un tanto más alejados del radar nacional. Tal como lo reveló Manuel Mayo, fueron 12 estrategas que estuvieron en carpeta.

Los entrenadores que observó Universidad de Chile

Nicolás Diez (48 años): Actualmente, dirige a Argentinos Juniors. A pesar de conocer el club, se inclinó por renovar su contrato tras la cordillera.

Martín Anselmi (40 años): Si bien fue contactado por Azul Azul, manifestó su deseo de arribar a una liga más competitiva. Asumió en Botafogo.

Eduardo Berizzo (56 años): No tiene equipo, pero su llegada a Universidad de Chile fue descartada por su alto precio. Era uno de los candidatos principales.

Eduardo Berizzo sonó con fuerza en Universidad de Chile, pero fue descartado por presupuesto. (Imagen: Photosport)

Miguel Ángel Ramírez (41 años): El director técnico español volvió a ser considerado por los estudiantiles. Por el momento, está en el Malmö FC.

Flavio Robatto (51 años): El argentino desembarcó en Bolívar en 2024 y ya ha cosechado dos títulos. También pasó por Ecuador, Colombia y Perú.

Diego Martínez (47 años): Estuvo en carpeta, pero a comienzos de diciembre fue anunciado en Huracán. Registró una breve estadía en la banca de Boca Juniors.

Diego Martínez estuvo en el radar Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Joaquín Papa (39 años): Tras su salida de Liverpool de Uruguay, fue confirmado en Independiente del Valle a mediados de diciembre.

Javier Rabanal (46 años): Se coronó campeón con Independiente del Valle en 2025 y luego firmó su acuerdo con Universitario de Deportes. Ya emigró a Perú.

Jorge Bava (44 años): El vigente DT de Cerro Porteño también estuvo en la mira. Durante la reciente campaña, alzó el título de Primera División en Paraguay.

Francisco Meneghini ganó la carrera para ser el nuevo DT de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Los últimos tres candidatos de la U

Marcelo Méndez (44 años): Asomó como tapado de Universidad de Chile ante su notable campaña 2025 con Montevideo City Torque. No fue más allá del contacto.

Renato Paiva (55 años): Fue apuntado como el reemplazante de Gustavo Álvarez, pero su llegada se estancó y la directiva se inclinó por otro nombre.

Francisco Meneghini (37 años): El ganador. Luego de clasificar a O’Higgins a Copa Libertadores, la plana alta de Azul Azul se decidió por él.

En resumen: