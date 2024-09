Ex 10 de Universidad de Chile destaca a la figura de los azules: "Gustavo Álvarez, a quien lo he elegido varias veces"

Nuevamente, Universidad de Chile consiguió un triunfo agónico en esta ocasión ante Huachipato, gracias al gol de Nicolás Guerra en el minuto 88′ del encuentro y que le permite a la U, consolidarse en la cima de la tabla de posiciones.

El no bajar los brazos ha sido algo característico de este equipo y así, lo demostró una vez más en el Campeonato de Primera División. Eso, fue algo que reconoció el ex jugador laico, Martín Gálvez.

“Ganó bien, haciendo el esfuerzo como partidos anteriores y esa lucha característica de tantas temporadas, tanta historia, que bueno que esté en el actual plantel. Tres importantes puntos”, dijo el Tincho a BOLAVIP CHILE.

¿Quién fue el mejor?

Consultado sobre quién fue la figura según su visión, el ex 10 de los universitarios no tuvo dudas y alabó, otra vez, al entrenador argentino de la U, Gustavo Álvarez. “Lo he elegido figura en otras veces y es Álvarez. Manejó bien los cambios, manejó bien el juego, fue atrevido y arriesgado”, afirmó.

Finalmente, restó importancia a que el partido se pudo haber definido con anterioridad. “El penal fallado pudo haber cambiado la historia, pero las cosas son como son, nomás. Lo importante es que se jugó bien y se quedó con los tres puntos”, cerró Gálvez.

¿Cuál es el próximo partido de la U por el Campeonato Nacional?

Este domingo 29 de septiembre, Universidad de Chile visitará a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones por la vigesimosexta fecha del Campeonato Nacional. El partido se disputará a contar de las 17:30 horas.