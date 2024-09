Universidad de Chile logró una nueva agónica victoria dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ se quedaron con los tres puntos tras vencer por 2-1 a Huachipato, manteniéndose firmes en la cima del torneo.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador de la U, Gustavo Álvarez conversó con TNT Sports y desmenuzó este triunfo en el final de sus dirigidos, en la que destaca el buen trabajo que sigue realizando su equipo, a pesar de sufrir con el resultado.

“Terminamos sufriendo del resultado, no desde el tramite, por ahí es más grave si se sufre desde el tramite y la pasas mal desde el juego, me parece que dominamos todo el partido, tuvimos 10-15 minutos, que erramos el segundo penal, cometemos un error y termina en empate, pero me parece que en líneas generales el equipo toma una constancia de dominio y que generamos situaciones de gol como para haber ganado con mas claridad”, comenzó señalando Álvarez.

Ya pensando en los próximos objetivos, el estratega azul se refirió a lo que será su próximo rival en el Campeonato Nacional, en donde tendrá un duro partido ante Deportes Iquique en el norte de nuestro país.

Álvarez hace un llamado de ir paso a paso en la U | Foto: Photosport

“Si lo vi, me parece un muy buen equipo, un equipo muy bien trabajado, muy intenso y muy coordinado, con una intención de juego permanente. me parece la tabla lo dice, es un equipo que esta peleando la entrada a la Copa Libertadores, es un muy buen equipo”, remarcó.

Tras el triunfo azul de esta jornada, la U consiguió asegurar su presencia en la Copa Libertadores, en la que el DT se expresó “es una satisfacción, sabemos que es el objetivo de mínimo, ahora tenemos que ir por todo”.

Finalmente, Álvarez no se vuelve loco por este gran presente azul y hace un llamado a mantener la calma para lo que es esta recta final del Campeonato Nacional, en donde espera que su jugadores se mantengan enfocados para lograr el gran objetivo que es ser campeones.

“Con tranquilidad y agradecimiento a la gente, nos ha apoyado durante toda la temporada, de local y de visitante, agradecido por el cariño y el apoyo de la gente, nos quedan 5 (finales) y si es posible más tres de la Copa Chile. Vamos por ganarle a Iquique, vamos por ganarle a Iquique y después vemos, partido a partido”, finalizó.