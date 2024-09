Universidad de Chile consiguió un tremendo triunfo en el Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ en los últimos minutos lograron desequilibrar el marcador y se quedaron con los tres puntos tras imponerse a Huachipato en el Estadio Nacional.

Tras lo que fue este duelo, el defensor Matías Zaldivia conversó con TNT Sports y desmenuzó lo que fue esta agónica victoria del equipo de Gustavo Álvarez, en la que dejó sus impresiones al respecto.

“No sufrimos en ningún momento, no sé si ellos tuvieron una llegada de gol, no recuerdo ninguna, una equivocación nuestra, son detalles que tenemos que seguir corrigiendo porque no teníamos porque haber sufrido un partido que teníamos tan dominado. Para rescatar este equipo 100 minutos corre, presiona y juega en el campo rival, eso es meritorio”, comenzó señalando Zaldivia.

Siguiendo en aquello, el ‘Mati’ agrega “sabemos que quedan cinco partidos ahora, la distancia que tenemos con el segundo no sabemos cuál es la real, pero nosotros seguimos pensando en nosotros, estamos en el frente de los dos campeonatos, queremos ganar los dos y creo que vamos por dos campeonatos”.

El defensor azul quedó contento por los tres puntos que sumó hoy el equipo ante Huachipato, pero también deja un mensaje a no relajarse y seguir concentrados en esta parte final del torneo.

“Estamos bien, pero remarcar que todavía falta mucho, pero este equipo hace todo en la semana, no solo los que entramos, sino que todos, es un equipo muy competitivo y eso se bien cuando entra uno y entra otro, el equipo no cambia”, explicó.

Unos de los referentes de la plantilla azul habló de lo que será el próximo encuentro para la U, en el que tendrán que enfrentarse a Deportes Iquique en el norte de nuestro país.

Zaldivia fue la gran figura en el triunfo azul | Foto: Photosport

“Es un rival durísimo, sabemos que de local se hacen fuertes que de visitante, pero ahora a descansar y después a pensar en Iquique, que será un partido durísimo”, remarca.

Haciendo un balance personal y futbolístico, Zaldivia hoy en día se encuentra bastante feliz, en la que nombró de que será padre por primera vez y en lo futbolístico, remarcó en que está contento en la U, en la que sin dudas señaló que hoy en día son el mejor equipo del fútbol chileno.

“A nivel personal, voy a ser papá por primera vez, a nivel futbolístico es un año muy bueno, estamos haciendo un año que hasta acá somos el mejor equipo de Chile, pero falta todavía mucho torneo, estamos al frente de las dos competiciones y queremos las dos estrellas”, apuntó.

Finalmente, Zaldivia ha hecho un balance de lo que ha sido toda su estancia dentro de la Universidad de Chile, en la que está contento por los grandes pasos que ha dado el equipo en este año, el cuál esperan poder coronar con títulos, para así también buscar seguir creciendo en la próxima temporada.

“El año pasado fue un año de transición, hicimos una buena primera rueda y nos faltó en la segunda para meternos en alguna copa internacional, que era el objetivo del año pasado, pero la verdad que este año con el equipo que se formó sabíamos que estábamos para grandes cosas y este año que sea una transición importante para el que viene, jugar una Copa Libertadores, que si no me equivoco hoy ya aseguramos una plaza, entonces este era el piso que queríamos, estar en una Libertadores, porque la U es un equipo muy grande que se merece todos los años estar en esta copa. Es para los hinchas que siempre están con nosotros”, cerró.